2017 год, Афганистан. 23 корейских туриста взяты в заложники одной из самых опасных террористических группировок мира. На спасение граждан отправлен высокопоставленный дипломат вместе с профессиональным переговорщиком. Рискуя собственными жизнями, они пытаются во что бы то ни стало спасти заложников и вытащить их из смертельного плена.
|2 февраля 2023
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|Сингапур
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