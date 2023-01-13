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Постер фильма Торг
6.0
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6.0

Торг

, 2023
Gyoseob
Южная Корея / боевик, драма, триллер / 18+
Постер фильма Торг
6.0

О фильме

2017 год, Афганистан. 23 корейских туриста взяты в заложники одной из самых опасных террористических группировок мира. На спасение граждан отправлен высокопоставленный дипломат вместе с профессиональным переговорщиком. Рискуя собственными жизнями, они пытаются во что бы то ни стало спасти заложников и вытащить их из смертельного плена.

В ролях

Хён Бин
Хён Бин
Park Dae Sik [NIS Agent]
Хван Джон-мин
Хван Джон-мин
Jung Jae-ho (Diplomat)
Брайан Ларкин
Фахим Фазли
Фахим Фазли
Чон Сон-у
Cha Seo-gi
Кан Ги-ён
Lee Bong-han
Кан Ги-ён
Lee Bong-han
Lee Seung-cheol
Minister Choi
Чон Джэ-сон
Vice Minister Kim
Пак Хён-су
Park Jeon-ryak
Ан Чхан-хван
Sim Jeong-bo
Iyad Hajjaj
Afghan representative
Режиссер Им Сун Ре
Сценарист Young-soo Ahn
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Южная Корея
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 22 февраля 2023
Премьера в мире 13 января 2023
Дата выхода
2 февраля 2023 Гонконг IIB
1 февраля 2023 Индонезия
2 февраля 2023 Сингапур NC16
23 февраля 2023 Таиланд
3 февраля 2023 Тайвань
18 января 2023 Южная Корея 12
Сборы в мире $13 433 834
Производство Watermelon Pictures Co., Ltd.
Другие названия
Gyoseob, The Point Men, 24小時救參行動, Afgański łącznik, Đàm Phán, Hedefteki Adam, În prima linie, Na Linha de Frente, Sauvetage à haut risque, The Point Men - Gegen die Zeit, Торг, 極限境界線　救出までの18日間, 火線交涉, Bargaining, Gyoseop, رجال الطليعة, Negotiation, The Point Man

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 10 голосов
6 IMDb
Обновлено 26 декабря 2023

Отзывы о фильме

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