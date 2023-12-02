Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Дамы 80-х: Рождество див
5.8
Киноафиша Фильмы Дамы 80-х: Рождество див
5.8

Дамы 80-х: Рождество див

, 2023
Ladies of the '80s: A Divas Christmas
США / комедия, мелодрама / 18+
Постер фильма Дамы 80-х: Рождество див
5.8

В ролях

Лони Андерсон
Lily Marlowe
Морган Фэйрчайлд
Margaux Roberts
Донна Миллс
Dana Cunningham
Николетт Шеридан
Николетт Шеридан
Juliette Matheson
Кристофер Аткинс
Pete
Патрика Дарбо
Julie
Алек Мапа
Алек Мапа
Линда Грэй
Lauren Ewing
Travis Burns
Alex
Taylor Ann Thompson
Nell
Скотт Эванс
Tommy Johnson
Режиссер Кристи Уилл
Сценарист Джеймс Берг, Стэн Зиммермэн
Композитор Стив Дорфф
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 2 декабря 2023
Премьера в мире 2 декабря 2023
Производство Larry Thompson Entertainment
Другие названия
Ladies of the '80s: A Divas Christmas, Ladies of the 80's: A Divas Christmas, Les dames des années 80 : Un Noël de Divas

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 10 голосов
5.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 1 декабря 2023

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Бегущая
Бегущая
2026, США, боевик, триллер
Мой папа - медведь 2
Мой папа - медведь 2
2026, Россия, комедия, семейный
Не по-детски
Не по-детски
2026, Россия, комедия, мелодрама
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Тони
Тони
2026, США, биография, драма
Натираю кухонные полотенца мылом и отправляю в пакет: жир, кофе, ягоды — все пятна сходят уже через 5 минут
Почти 10 тысяч рублей прибавки к пенсиям начислят на карты уже в сентябре: но повышение выплат ждет не всех
Гель-лак — прошлый век: новый хит осени-2026 затмил "колхозные" покрытия — держится до 4-х недели и выглядит стильно
«Блич» заканчивается, а на замену ему уже нашли 5 аниме: некоторые считают их даже круче (готовьтесь спорить)
Школьные годы чудесны... или все-таки ужасны? В этих 5 дорамах не дают четкий ответ, зато №4 – копия «Назад в будущее»
Если бы «Любовь и голуби» пересняли в 2026 году: нашли новых Василия, Надюху и даже Раису Захаровну (не угадаете, кого сыграла бы Михалкова!)
5 сцен, ради которых я жду 4 сезон «Магической битвы»: если MAPPA их вырежет — можно смело хоронить
«Буквы разные писать, кино в тесте узнавать»: вспомните 7 фильмов СССР про школу по кадру
«Что такое осень? Это тесты»: угадайте мульт СССР по меланхоличному кадру — на 5 из 5 ответят только знатоки
Веларионы были в «Игре престолов», но мало кто заметил — одного из последних представителей рода погубил Ланнистер
«Метод» смотрели все, но этот сериал с Хабенским заслуживает не меньше славы: 8,6 на Иви за оммаж «Служебному роману»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше