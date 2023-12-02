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Дамы 80-х: Рождество див Дамы 80-х: Рождество див
Киноафиша Фильмы Дамы 80-х: Рождество див
Ladies of the '80s: A Divas Christmas

Дамы 80-х: Рождество див, 2023

2023 / США
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Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 2 декабря 2023
Премьера в мире 2 декабря 2023
Возраст 18+
Режиссер
Кристи Уилл
В ролях
Лони Андерсон
Морган Фэйрчайлд
Донна Миллс
Николетт Шеридан
Николетт Шеридан
Кристофер Аткинс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Дамы 80-х: Рождество див 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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