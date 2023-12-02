Дамы 80-х: Рождество див, 2023

В ролях
Лони Андерсон
Lily Marlowe
Морган Фэйрчайлд
Margaux Roberts
Донна Миллс
Dana Cunningham
Скотт Эванс
Tommy Johnson
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Кристи Уилл
Сценарист
Джеймс Берг, Стэн Зиммермэн
Композитор
Стив Дорфф
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 25 минут
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
2 декабря 2023
Премьера в мире
2 декабря 2023
Производство
Larry Thompson Entertainment
Другие названия
Ladies of the '80s: A Divas Christmas, Ladies of the 80's: A Divas Christmas, Les dames des années 80 : Un Noël de Divas