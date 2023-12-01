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5.8
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Dance Party
5.8
Dance Party
, 2023
Dance Party
Индия / драма / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
5.8
В ролях
Ленаа
Сияй Том Чакко
Джуд Антани Джозеф
Вишну Унникришнан
Джолли Чирайатх
Шринатх Бахаси
Prayaga Martin
Saju Navodaya
Binu Thrikkakkara
Fukru
Gokul Shraddha
Режиссер
Сохан Сенулал
Сценарист
Сохан Сенулал
Композитор
Bijibal
,
Rahul Raj
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
1 час 58 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
1 декабря 2023
Дата выхода
8 декабря 2023
Великобритания
12A
1 декабря 2023
Индия
1 декабря 2023
ОАЭ
TBC
Сборы в мире
$344
Производство
Olga Productions
Другие названия
Dance Party
Еще
Рейтинг фильма
5.8
Оцените
15
голосов
3.4
IMDb
Обновлено 1 декабря 2023
Отзывы о фильме
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