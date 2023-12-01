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Постер фильма Dance Party
5.8
Киноафиша Фильмы Dance Party
5.8

Dance Party

, 2023
Dance Party
Индия / драма / 18+
Постер фильма Dance Party
5.8

В ролях

Ленаа
Сияй Том Чакко
Джуд Антани Джозеф
Вишну Унникришнан
Джолли Чирайатх
Шринатх Бахаси
Prayaga Martin
Saju Navodaya
Binu Thrikkakkara
Fukru
Gokul Shraddha
Режиссер Сохан Сенулал
Сценарист Сохан Сенулал
Композитор Bijibal, Rahul Raj
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 1 декабря 2023
Дата выхода
8 декабря 2023 Великобритания 12A
1 декабря 2023 Индия
1 декабря 2023 ОАЭ TBC
Сборы в мире $344
Производство Olga Productions
Другие названия
Dance Party

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 15 голосов
3.4 IMDb
Обновлено 1 декабря 2023

Отзывы о фильме

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