Dance Party, 2023

Ковры — прошлый век и колхоз: на осень и зиму лучше выбрать 3 покрытия — тёплые, стильные и без вечной пыли

Подглядела, как японцы греются в квартире без отопления: беру 3 идеи на холодный сентябрь

Натираю кухонные полотенца мылом и отправляю в пакет: жир, кофе, ягоды — все пятна сходят уже через 5 минут

Если бы «Любовь и голуби» пересняли в 2026 году: нашли новых Василия, Надюху и даже Раису Захаровну (не угадаете, кого сыграла бы Михалкова!)

5 сцен, ради которых я жду 4 сезон «Магической битвы»: если MAPPA их вырежет — можно смело хоронить

HBO показали новые гербы Хогвартса для сериала по «Гарри Поттеру» — и фанаты в бешенстве: «просто ужасно»

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Веларионы были в «Игре престолов», но мало кто заметил — одного из последних представителей рода погубил Ланнистер