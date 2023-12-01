Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мой мир SHINEE в кино"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Pakoja & Haaveita
Pakoja & haaveita
Pakoja & Haaveita, 2023
2023 / Финляндия
мало голосов
Оцените
0
голосов
Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Жанр:
драма
Пойду
0
Не пойду
0
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
мало голосов
Оцените
0
голосов
Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность
1 час 22 минуты
Год выпуска
2023
Премьера в мире
1 декабря 2023
Возраст
18+
В ролях
Jarkko Pajunen
Ингела Ольссон
Кайя Пакаринен
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
7
IMDb
Написать отзыв
1 постер
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
В прокате
Премьеры
Онлайн
Дворец
Рецензия
Отзывы
2023, Италия / Швейцария / Франция / Польша, драма
По щучьему велению
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, фэнтези, приключения
Тёща
Отзывы
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
Хоккейные папы
Отзывы
2023, Россия, комедия, семейный, спорт
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, драма
Немая ярость
Отзывы
2023, США, боевик
Большое маленькое приключение
Отзывы
2023, Бельгия / Франция / Испания, анимация
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Катастрофа
Отзывы
2023, Бельгия / Франция, драма, фантастика, триллер
Астрал. Сомния
Отзывы
2022, США, ужасы
Бугимен. Начало легенды
Отзывы
2023, Испания / Уругвай, приключения, комедия, ужасы
Related video
С непокрытой головой: всплыло последнее фото Боярского перед госпитализацией
Советские женщины удаляли волосы на теле диким способом: зря доверяли советам из газет
Русская Памела Андерсон: свекровь Кудрявцевой оказалась более красивой копией ведущей
«Докторская» колбаса неспроста получила такое название: в СССР считалась целебной
Гардемарин отхватил королеву красоты: жена Харатьяна с годами все больше похожа на мужа
Даже Янковский не узнает: Фандера еще в детстве снялась в кино, но все забыли эти кадры
В советском фильме снялась иностранная порнозвезда: в СССР никто не заподозрил
Иностранцы сняли свою «Гостью из будущего», но не признаются в «краже»: советская Алиса точно лучше
Любимое лакомство советских детей: в чем секрет идеального пирожного «Картошка»
Как обезьяны с гранатой: этим 3 знакам зодиака опасно садиться за руль
Так готовили в лучших советских столовых: раскрыт тайный рецепт жареной картошки
От совпадения мурашки по коже: мать Жигунова в молодости была очень похожа Заворотнюк
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить