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Ингела Ольссон
Ингела Ольссон
Ingela Olsson
О персоне
Фильмография
Ингела Ольссон
Ingela Olsson
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Дата рождения
28 февраля 1958
Возраст
64 года
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Нюбру, Швеция
Биография Ингелы Ольссон
Родилась 28 февраля 1958 года. Нюбру, Швеция.
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