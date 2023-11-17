Aadikeshava, 2023

В ролях
Дзедзю Джордж
Chenga Reddy
Вайшнав Тедж панджа
Rudra Kaleshwar Reddy
Rajsekhar Aningi
School HeadMaster
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Srikanth N Reddy
Сценарист
Srikanth N Reddy
Композитор
Г. В. Пракаш Кумар
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 5 минут
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
21 декабря 2023
Премьера в мире
17 ноября 2023
Дата выхода
|23 ноября 2023
|Великобритания
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|15
|24 ноября 2023
|Индия
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|UA
|17 ноября 2023
|ОАЭ
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|TBC
Сборы в мире
$2 936
Производство
Fortune Four Cinemas, Sithara Entertainments, Srikara Studios
Другие названия
Aadikeshava, Adikeshava, Panja Vaisshnav Tej 04, PVT04, Untitled PVT04