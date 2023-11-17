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Постер фильма Aadikeshava
5.7
Киноафиша Фильмы Aadikeshava
5.7

Aadikeshava

, 2023
Aadikeshava
Индия / боевик, драма / 18+
Постер фильма Aadikeshava
5.7

В ролях

Срилила
Апарна Дас
Дзедзю Джордж
Chenga Reddy
Радхика Сараткумар
Кешав Дипак
Principal
Вайшнав Тедж панджа
Rudra Kaleshwar Reddy
Сэда
Суман
Таникелла Бхарани
Rajsekhar Aningi
School HeadMaster
Режиссер Srikanth N Reddy
Сценарист Srikanth N Reddy
Композитор Г. В. Пракаш Кумар
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 21 декабря 2023
Премьера в мире 17 ноября 2023
Дата выхода
23 ноября 2023 Великобритания 15
24 ноября 2023 Индия UA
17 ноября 2023 ОАЭ TBC
Сборы в мире $2 936
Производство Fortune Four Cinemas, Sithara Entertainments, Srikara Studios
Другие названия
Aadikeshava, Adikeshava, Panja Vaisshnav Tej 04, PVT04, Untitled PVT04

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 13 голосов
4.2 IMDb
Обновлено 22 ноября 2023

Отзывы о фильме

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