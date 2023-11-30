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Тяжёлый день
Saigo made Iku
Тяжёлый день, 2023
2023 / Япония
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Жанр:
драма
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Продолжительность
1 час 58 минут
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
30 ноября 2023
Премьера в мире
30 ноября 2023
Возраст
18+
Режиссер
Митихито Фудзии
В ролях
Го Аяно
Акира Эмото
Риоко Хиросуе
Хаято Исомура
Рюсукэ Комакинэ
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
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голосов
7
IMDb
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2 постера
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