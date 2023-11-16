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Постер фильма Кикбоксер 5: Возмездие
4.0
Киноафиша Фильмы Кикбоксер 5: Возмездие
4.0

Кикбоксер 5: Возмездие

, 1995
The Redemption: Kickboxer 5
США / боевик, драма, триллер / 18+
Постер фильма Кикбоксер 5: Возмездие
4.0

О фильме

Матт Ривз, завершив свою спортивную карьеру, совершенствует мастерство, преподает боевые искусства и тренирует своего друга Джонни Стайлса. По совету Матта Джонни отказывается подписывать контракт с незаконной федерацией из Южной Африки и Матт находит своего ученика мертвым. Для того, чтобы отомстить Матт отправляется в ЮАР, где находит убийцу в принадлежащем ему частном казино - этакой смеси Лас - Вегаса и дикой Африки. Оба противника весьма искусные бойцы и схватка происходит почти на равных, однако на стороне Матта правда и справедливость, во имя которых он и побеждает.

В ролях

Марк Дакаскос
Марк Дакаскос
Мэтт Ривз
Джофф Мид
Пол Крофт
Тони Капрари
Moon
Гэвин Худ
Гэвин Худ
Грег Лэттер
Bollen
Джеймс Райан
Mr. Negaal
Duane Porter
Bull
George Moolman
Pinto
Rulan Booth
Angie Croft
Robert Whitehead
Tito
Denney Pierce
Johnny Styles
Режиссер Кристин Питерсон
Сценарист Rick Filon
Композитор Джон Массари
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 1995
Премьера онлайн 20 октября 2006
Премьера в мире 1 мая 1995
Дата выхода
10 августа 1995 Бразилия 14
1 августа 1995 США R
Производство Kings Road Entertainment
Другие названия
The Redemption: Kickboxer 5, The Redemption, A Força da Vingança, Adistaktos timoros, Kickboxer 5, Kickboxer 5 - A Vingança, Kickboxer 5 - La rédemption, Kickboxer 5 - Le dernier combat, Kickboxer 5: A Redenção, Kickboxer 5: Az igazság nevében, Kickboxer 5: La rédemption, Kickboxer 5: Le dernier combat, Kickboxer 5: Revancha, Kickboxer 5: The Redemption, Kickboxer 5: Ultima razbunare, Kickboxer V - O Desafio Final, Kickpoksija 5, Odkupienie: Kickboxer 5, Redemption: Kickboxer 5, Revancha, Кикбоксер 5: Возмездие, Кікбоксер 5: Відплата, キックボクサー5, Kickboxer 5 The Redemption, Kickboxer 5 - Redemption, Kickboxer 5 : La Rédemption, Kickboxer 5: O Desafio Final

Рейтинг фильма

4.0
Оцените 10 голосов
4 IMDb
Обновлено 16 ноября 2023

Цитаты

Matt Reeves Так, просто из любопытства. Сколько стоит убрать меня?
[Пол показывает ему билет на самолёт]
Matt Reeves Билет на самолёт? Ты хотел меня убрать ради жалкой поездки?
Paul Croft Первый класс.

Отзывы о фильме

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