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Кикбоксер 5: Возмездие Кикбоксер 5: Возмездие
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The Redemption: Kickboxer 5

Кикбоксер 5: Возмездие, 1995

1995 / США
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О фильме

Матт Ривз, завершив свою спортивную карьеру, совершенствует мастерство, преподает боевые искусства и тренирует своего друга Джонни Стайлса. По совету Матта Джонни отказывается подписывать контракт с незаконной федерацией из Южной Африки и Матт находит своего ученика мертвым. Для того, чтобы отомстить Матт отправляется в ЮАР, где находит убийцу в принадлежащем ему частном казино - этакой смеси Лас - Вегаса и дикой Африки. Оба противника весьма искусные бойцы и схватка происходит почти на равных, однако на стороне Матта правда и справедливость, во имя которых он и побеждает.

мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 1995
Возраст 18+
Режиссер
Кристин Питерсон
В ролях
Марк Дакаскос
Марк Дакаскос
Джофф Мид
Тони Капрари
Гэвин Худ
Гэвин Худ
Грег Лэттер
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
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3.9 IMDb
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Постер фильма Кикбоксер 5: Возмездие 1 постер
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Кадры из фильма Все кадры
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