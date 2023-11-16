Кикбоксер 5: Возмездие, 1995

Матт Ривз, завершив свою спортивную карьеру, совершенствует мастерство, преподает боевые искусства и тренирует своего друга Джонни Стайлса. По совету Матта Джонни отказывается подписывать контракт с незаконной федерацией из Южной Африки и Матт находит своего ученика мертвым. Для того, чтобы отомстить Матт отправляется в ЮАР, где находит убийцу в принадлежащем ему частном казино - этакой смеси Лас - Вегаса и дикой Африки. Оба противника весьма искусные бойцы и схватка происходит почти на равных, однако на стороне Матта правда и справедливость, во имя которых он и побеждает.