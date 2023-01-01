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Отдыхай, Скуби-Ду! Отдыхай, Скуби-Ду!
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Отдыхай, Скуби-Ду!, 2007

2007 / США
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О фильме

Парижские каникулы не сложились, когда Скуби-Ду и Шэгги упустили свой рейс и оказались в экстремальной экспедиции почти на другом конце света. Путешествие, которое должно было быть прекрасным отдыхом в Городе Огней, обернулось ужасом в Гималаях, когда неразлучная парочка друзей встретилась лицом к лицу с Ужасным Снежным Монстром! Похоже, чудовище распространяет леденящий ужас. Друзья удирают через древние монастыри, пробираются через подземные пещеры, спасаются от лавин и пытаются разгадать Загадки Горы Эверест до того, как страшное чудовище заморозит их навсегда!

мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 2007
Возраст 18+
Режиссер
Джо Сичта
В ролях
Фрэнк Уэлкер
Фрэнк Уэлкер
Casey Kasem
Минди Кон
Грэй Гриффин
Грэй Гриффин
Рене Обержонуа
Все актеры и съемочная группа
Все части фильма Все части фильма "Скуби-Ду"
Рейтинг мультфильма
0.0
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6.5 IMDb
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Постер мультфильма Отдыхай, Скуби-Ду! 2 постера
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