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Постер мультфильма Отдыхай, Скуби-Ду!
6.5
Киноафиша Фильмы Отдыхай, Скуби-Ду!
6.5

Отдыхай, Скуби-Ду!

, 2007
Chill Out, Scooby-Doo!
США / приключения, анимация, комедия / 18+
Постер мультфильма Отдыхай, Скуби-Ду!
6.5

О фильме

Парижские каникулы не сложились, когда Скуби-Ду и Шэгги упустили свой рейс и оказались в экстремальной экспедиции почти на другом конце света. Путешествие, которое должно было быть прекрасным отдыхом в Городе Огней, обернулось ужасом в Гималаях, когда неразлучная парочка друзей встретилась лицом к лицу с Ужасным Снежным Монстром! Похоже, чудовище распространяет леденящий ужас. Друзья удирают через древние монастыри, пробираются через подземные пещеры, спасаются от лавин и пытаются разгадать Загадки Горы Эверест до того, как страшное чудовище заморозит их навсегда!

В ролях

Фрэнк Уэлкер
Фрэнк Уэлкер
Fred Jones
Casey Kasem
Shaggy Rogers
Минди Кон
Минди Кон
Velma Dinkley
Грэй Гриффин
Грэй Гриффин
Daphne Blake
Рене Обержонуа
Alphonse LaFleur
Джеймс Хонг
Джеймс Хонг
The High Lama
Джефф Беннетт
Джефф Беннетт
Pilot
Альфред Молина
Альфред Молина
Professor Jeffries
Джеймс Си
Pemba Sherpa
Ким Мэй Гест
Minga Sherpa
Режиссер Джо Сичта
Сценарист Джо Сичта, Adam Scheinman, Томми Хатсон, Catherine Trillo
Композитор Томас Чэйз
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна США
Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 31 августа 2007
Производство Hanna-Barbera Cartoons, Warner Bros. Animation
Другие названия
Chill Out, Scooby-Doo!, Scooby-Doo y el abominable hombre de las nieves, ¡Scooby-Doo!: El abominable hombre de las nieves, Calmează-te, Scooby-Doo!, Chill Out, Scooby-Doo!: Original Movie, Estàs fresc, Scooby-Doo!, Halarose Scooby-Doo! - I tainia, Nyugi, Scooby!, Scooby Doo i śnieżny stwór, Scooby-Doo e o Abominável Homem das Neves, Scooby-Doo és a hószörny, Scooby-Doo und das Schneemonster, Scooby-Doo! Du sang froid !, Scooby-Doo! e o Abominável Homem das Neves, Scooby-Doo!: Sakin Ol, Skubi Du: Na Himalajima, Stai fresco, Scooby-Doo!, Ta det kallt, Scooby Doo!, Χαλάρωσε Scooby-Doo!-η ταινία, Відпочивай, Скубі-Ду!, Отдыхай, Скуби-Ду!, תירגע, סקובי-דו!, Stai fresco Scooby-Doo, Scooby-Doo és a hó-szörny, Ta det kallt, Scooby-Doo!, Отдыхай Скуби Ду!

Рейтинг мультфильма

6.5
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы  Лучшие комедии 
Обновлено 26 августа 2024

Отзывы о мультфильме

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