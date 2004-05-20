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Постер мультфильма Скуби Ду и Лох-несское чудовище
6.6
Киноафиша Фильмы Скуби Ду и Лох-несское чудовище
6.6

Скуби Ду и Лох-несское чудовище

, 2004
Scooby-Doo and the Loch Ness Monster
США / приключения, анимация, комедия / 18+
Постер мультфильма Скуби Ду и Лох-несское чудовище
6.6

О фильме

Ничего себе! На этот раз Скуби-Ду и его веселой команде из «Корпорации Тайн» предстоит путешествие к берегам Шотландии, где их поджидает встреча со знаменитым монстром из озера Лох-Несс! Существует ли подводное чудище в действительности? Казалось бы, после того, как что-то гигантское и жуткое появилось перед окном родового замка Дафны, все сомнения в реальности длинношеего страшилы рассеялись… Сможет ли Скуби-Ду и наш любимый отряд паранормальных детективов разгадать один из самых знаменитых секретов в истории человечества и пролить свет на древнюю шотландскую тайну? Об этом Вы узнаете, посмотрев новые захватывающие анимационные приключения забавного Скуби-Ду и его весёлых друзей!

В ролях

Фрэнк Уэлкер
Фрэнк Уэлкер
Lachlan Haggart
Casey Kasem
Shaggy
Минди Кон
Минди Кон
Velma Dinkley
Грэй Гриффин
Грэй Гриффин
Shannon Blake
Джефф Беннетт
Джефф Беннетт
Harpoon Gunner
Джон Ди Маджио
Джон Ди Маджио
Volunteer #1
Фил ЛаМарр
Фил ЛаМарр
Volunteer #2
Шина Истон
Professor Fiona Pembrooke
Майкл Белл
Mcintyre
Майкл Белл
Mcintyre
Режиссер Scott Jeralds, Джо Сичта
Сценарист Джо Сичта, George Doty IV, Ed Scharlach, Mark Turosz
Композитор Томас Чэйз
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна США
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 2004
Премьера онлайн 20 июня 2004
Премьера в мире 20 мая 2004
Дата выхода
29 июня 2004 Великобритания U
21 июня 2004 Дания A
20 мая 2004 Швеция 11
Производство Hanna-Barbera Cartoons, Warner Bros. Animation
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Рейтинг мультфильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы  Лучшие комедии 
Обновлено 15 ноября 2023

Цитаты

Shannon В этих стенах более 800 лет истории семьи Блейк. Наша богатая история — это падения через люки, находки опасных тайных ходов и попадания в слишком сложные ловушки собственного изготовления. Одно, чем славятся Блейки, — это, как бы помягче сказать, быть склонными к опасностям.
Daphne [пока банда смотрит на неё] Что?

Отзывы о мультфильме

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