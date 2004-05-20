Скуби Ду и Лох-несское чудовище, 2004

Shannon В этих стенах более 800 лет истории семьи Блейк. Наша богатая история — это падения через люки, находки опасных тайных ходов и попадания в слишком сложные ловушки собственного изготовления. Одно, чем славятся Блейки, — это, как бы помягче сказать, быть склонными к опасностям.

Daphne [пока банда смотрит на неё] Что?