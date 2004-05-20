Скуби Ду и Лох-несское чудовище, 2004

Ничего себе! На этот раз Скуби-Ду и его веселой команде из «Корпорации Тайн» предстоит путешествие к берегам Шотландии, где их поджидает встреча со знаменитым монстром из озера Лох-Несс! Существует ли подводное чудище в действительности? Казалось бы, после того, как что-то гигантское и жуткое появилось перед окном родового замка Дафны, все сомнения в реальности длинношеего страшилы рассеялись… Сможет ли Скуби-Ду и наш любимый отряд паранормальных детективов разгадать один из самых знаменитых секретов в истории человечества и пролить свет на древнюю шотландскую тайну? Об этом Вы узнаете, посмотрев новые захватывающие анимационные приключения забавного Скуби-Ду и его весёлых друзей!
|29 июня 2004
|Великобритания
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|21 июня 2004
|Дания
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|20 мая 2004
|Швеция
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