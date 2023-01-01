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Скуби Ду и Лох-несское чудовище Скуби Ду и Лох-несское чудовище
Киноафиша Фильмы Скуби Ду и Лох-несское чудовище
Scooby-Doo and the Loch Ness Monster

Скуби Ду и Лох-несское чудовище, 2004

2004 / США
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О фильме

Ничего себе! На этот раз Скуби-Ду и его веселой команде из «Корпорации Тайн» предстоит путешествие к берегам Шотландии, где их поджидает встреча со знаменитым монстром из озера Лох-Несс! Существует ли подводное чудище в действительности? Казалось бы, после того, как что-то гигантское и жуткое появилось перед окном родового замка Дафны, все сомнения в реальности длинношеего страшилы рассеялись… Сможет ли Скуби-Ду и наш любимый отряд паранормальных детективов разгадать один из самых знаменитых секретов в истории человечества и пролить свет на древнюю шотландскую тайну? Об этом Вы узнаете, посмотрев новые захватывающие анимационные приключения забавного Скуби-Ду и его весёлых друзей!

мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 2004
Возраст 18+
Режиссер
Scott Jeralds
В ролях
Фрэнк Уэлкер
Фрэнк Уэлкер
Casey Kasem
Минди Кон
Грэй Гриффин
Грэй Гриффин
Все актеры и съемочная группа
Все части фильма Все части фильма "Скуби-Ду"
Рейтинг мультфильма
0.0
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6.6 IMDb
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Постер мультфильма Скуби Ду и Лох-несское чудовище 2 постера
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