Скуби-Ду! и нашествие инопланетян, 2000

Шэгги и Скуби Ду в компании друзей отправились в путешествие. Посреди каменистой пустыни над ними завис странный аппарат, похожий на летающую тарелку, из — за чего их автомобиль налетел на огромный кактус. По стечению обстоятельств, авария произошла неподалеку от станции слежения за сигналами из космоса. Или это была не случайность? Оказывается, эта местность давно пользовалась в округе плохой репутацией, а рассказы об инопланетянах, время от времени похищавших людей — часть местного фольклора. Но вдруг что — то из увиденного и услышанного может оказаться правдой?