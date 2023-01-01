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Скуби-Ду! и нашествие инопланетян Скуби-Ду! и нашествие инопланетян
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Scooby-Doo and the Alien Invaders

Скуби-Ду! и нашествие инопланетян, 2000

2000 / Япония / США
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О фильме

Шэгги и Скуби Ду в компании друзей отправились в путешествие. Посреди каменистой пустыни над ними завис странный аппарат, похожий на летающую тарелку, из — за чего их автомобиль налетел на огромный кактус. По стечению обстоятельств, авария произошла неподалеку от станции слежения за сигналами из космоса. Или это была не случайность? Оказывается, эта местность давно пользовалась в округе плохой репутацией, а рассказы об инопланетянах, время от времени похищавших людей — часть местного фольклора. Но вдруг что — то из увиденного и услышанного может оказаться правдой?

мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 2000
Возраст 18+
Режиссер
Джим Стенструм
В ролях
Мэри Кэй Бергман
Мэри Кэй Бергман
Фрэнк Уэлкер
Фрэнк Уэлкер
Джефф Беннетт
Джефф Беннетт
Дженнифер Хейл
Дженнифер Хейл
Марк Хэмилл
Марк Хэмилл
Все актеры и съемочная группа
Все части фильма Все части фильма "Скуби-Ду"
Рейтинг мультфильма
0.0
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6.8 IMDb
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Постер мультфильма Скуби-Ду! и нашествие инопланетян 2 постера
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