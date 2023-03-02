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A Fleeting Dream
8.6
A Fleeting Dream
, 2023
Yu Grupa - Trenutak sna
Сербия / биография / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
8.6
Режиссер
Дарко Лунгулов
Сценарист
Дарко Лунгулов
Композитор
Petar Jelic
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Сербия
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
2 марта 2023
Дата выхода
16 ноября 2023
Сербия
14 апреля 2024
Хорватия
Бюджет
€128 675
Производство
Papa films
Другие названия
Yu Grupa - Trenutak sna, Electric Yu-topia, Yu Grupa - Moment of a Dream
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Рейтинг фильма
8.6
Оцените
10
голосов
8.5
IMDb
Обновлено 15 ноября 2023
Отзывы о фильме
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