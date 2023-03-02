A Fleeting Dream, 2023

С первыми холодами закупаю на Ozon 2–3 метра таких ковриков — незаменимая вещь для дачи и дома

Натираю кухонные полотенца мылом и отправляю в пакет: жир, кофе, ягоды — все пятна сходят уже через 5 минут

Ковры — прошлый век и колхоз: на осень и зиму лучше выбрать 3 покрытия — тёплые, стильные и без вечной пыли

«Метод» смотрели все, но этот сериал с Хабенским заслуживает не меньше славы: 8,6 на Иви за оммаж «Служебному роману»

«Трейлер так себе, но каст топовый»: новый сериал с Васильевым сравнивают с «Лэндменом» и даже «Во все тяжкие»

Веларионы были в «Игре престолов», но мало кто заметил — одного из последних представителей рода погубил Ланнистер

HBO показали новые гербы Хогвартса для сериала по «Гарри Поттеру» — и фанаты в бешенстве: «просто ужасно»

«Работа не волк, в лес не убежит», а вот тест уже там: вспомните фильмы СССР по кадру с рощей

«Блич» заканчивается, а на замену ему уже нашли 5 аниме: некоторые считают их даже круче (готовьтесь спорить)

«Мне понравилось, но…»: Безруков посмотрел «Одиссею», но россиянам – не советует (у шедевра Нолана есть одна серьезная проблема)