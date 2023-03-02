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Постер фильма A Fleeting Dream
8.6
Киноафиша Фильмы A Fleeting Dream
8.6

A Fleeting Dream

, 2023
Yu Grupa - Trenutak sna
Сербия / биография / 18+
Постер фильма A Fleeting Dream
8.6
Режиссер Дарко Лунгулов
Сценарист Дарко Лунгулов
Композитор Petar Jelic
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Сербия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 2 марта 2023
Дата выхода
16 ноября 2023 Сербия
14 апреля 2024 Хорватия
Бюджет €128 675
Производство Papa films
Другие названия
Yu Grupa - Trenutak sna, Electric Yu-topia, Yu Grupa - Moment of a Dream

Рейтинг фильма

8.6
Оцените 10 голосов
8.5 IMDb
Обновлено 15 ноября 2023

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