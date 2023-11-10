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The Little Anna
6.2
The Little Anna
, 2021
Ania z Zielonego Wzgórza
Латвия / драма / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Места съёмок
6.2
В ролях
Резия Калныня
Maria
Мария Куликовская
Anna
Таливалдис Ласманис
Martins
Режиссер
Улдис Ципстс
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Латвия
Год выпуска
2021
Премьера в мире
10 ноября 2023
Дата выхода
10 ноября 2023
Польша
Бюджет
€300 000
Производство
Direct Contact Media
Другие названия
The Little Anna, Ania z Zielonego Wzgórza, Väike Anna
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Рейтинг фильма
6.2
Оцените
12
голосов
5.4
IMDb
Обновлено 8 ноября 2023
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