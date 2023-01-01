Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Тигр 3" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
The Little Anna
Киноафиша Фильмы The Little Anna
Ania z Zielonego Wzgórza

The Little Anna, 2021

2021 / Латвия
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
мало голосов Оцените
0 голосов
Год выпуска 2021
Возраст 18+
Режиссер
Улдис Ципстс
В ролях
Резия Калныня
Мария Куликовская
Таливалдис Ласманис
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Постер фильма The Little Anna 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Синдром
Синдром
2023, Россия, триллер
Пять ночей с Фредди
Пять ночей с Фредди
2023, США, ужасы
Катастрофа
Катастрофа
2023, Бельгия / Франция, драма, фантастика, триллер
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Человек ниоткуда
Человек ниоткуда
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Императрицы
Императрицы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
Одержимые злом
Одержимые злом
2023, Аргентина / Уругвай, ужасы
Крылатая история
Крылатая история
2023, Канада / Германия, анимация
Related video
Люди обвиняли Добронравова: так вот почему Васильев ушел из «Сватов»
Мальчика-зайца никто не любил: что с ним после операции, на которую собрали больше 6 млн рублей
Нежеланных детей на Руси называли двумя особенными именами: может, и среди ваших родственников были такие
Торт и шумное застолье: Ефремов вновь отличился в колонии
Неожиданное прибавление: в дом Пугачевой на Кипре пришла радость
Скупердяи и жадины: мужчины с этими именами лишней копейки не потратят на свою половинку
Сводила с ума всех режиссеров: эта неказистая советская актриса затмила даже Кустинскую
Тест: какое мифическое существо станет вашим аватаром в виртуальном мире?
Купальник на ней трещит: Ваенга показала, чем ее наградила природа
В советские вагоны-рестораны приходили ради этого салата: он затмил оливье и селедку
Один поступок Пугачевой окончательно разочаровал всех: отличилась в траурный день
Молодежь не поймет: вот чем Шурик из «Операции "Ы"» не угодил милиции
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше