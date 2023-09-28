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Постер фильма Blind at Heart
6.4
Киноафиша Фильмы Blind at Heart
6.4

Blind at Heart

, 2023
Die Mittagsfrau
Германия, Люксембург, Швейцария / драма, исторический / 18+
Постер фильма Blind at Heart
6.4

В ролях

Мала Эмде
Мала Эмде
Helene
Макс фон Гробен
Макс фон Гробен
Wilhelm Sehmisch
Фабьен Илэйн Хооведж
Fanny
Свен Шелкер
Лилиан Амуат
Лилиан Амуат
Martha Würsich
Томас Пренн
Томас Пренн
Karl Wertheimer
Laura Louisa Garde
Leontine
Elisabeth Wasserscheid
Selma Würsich
Хелена Пейске
Helene - young
Maria Matschke
Martha - young
Finjen Kiefer
Peter - child
Режиссер Барбара Альберт
Сценарист Барбара Альберт, Мейке Хаук, Юлия Франк
Композитор Kyan Bayani
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия / Люксембург / Швейцария
Продолжительность 2 часа 16 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 28 сентября 2023
Дата выхода
28 сентября 2023 Германия 16
25 июля 2024 Нидерланды 12
16 ноября 2023 Швейцария 14
Сборы в мире $51 127
Производство Lucky Bird Pictures, C-Films AG, Iris Productions
Другие названия
Die Mittagsfrau, Blind at Heart, De middagvrouw, Południca, Südamest pime

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
Обновлено 26 августа 2024

Отзывы о фильме

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