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Blind at Heart
Die Mittagsfrau
Blind at Heart, 2023
2023 / Германия / Люксембург / Швейцария
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Жанр:
драма
исторический
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Продолжительность
2 часа 16 минут
Год выпуска
2023
Возраст
18+
Режиссер
Барбара Альберт
В ролях
Мала Эмде
Макс фон Гробен
Томас Пренн
Лилиана Амуат
Фабьен Илэйн Хооведж
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
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голосов
6.3
IMDb
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1 постер
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