Blind at Heart, 2023

В ролях
Фабьен Илэйн Хооведж
Fanny
Laura Louisa Garde
Leontine
Elisabeth Wasserscheid
Selma Würsich
Хелена Пейске
Helene - young
Maria Matschke
Martha - young
Finjen Kiefer
Peter - child
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Барбара Альберт
Сценарист
Барбара Альберт, Мейке Хаук, Юлия Франк
Композитор
Kyan Bayani
Детали фильма
Страна
Германия / Люксембург / Швейцария
Продолжительность
2 часа 16 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
28 сентября 2023
Дата выхода
|28 сентября 2023
|Германия
|
|16
|25 июля 2024
|Нидерланды
|
|12
|16 ноября 2023
|Швейцария
|
|14
Сборы в мире
$51 127
Производство
Lucky Bird Pictures, C-Films AG, Iris Productions
Другие названия
Die Mittagsfrau, Blind at Heart, De middagvrouw, Południca, Südamest pime