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Blind at Heart
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Die Mittagsfrau

Blind at Heart, 2023

2023 / Германия / Люксембург / Швейцария
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Продолжительность 2 часа 16 минут
Год выпуска 2023
Возраст 18+
Режиссер
Барбара Альберт
В ролях
Мала Эмде
Мала Эмде
Макс фон Гробен
Макс фон Гробен
Томас Пренн
Лилиана Амуат
Фабьен Илэйн Хооведж
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
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6.3 IMDb
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