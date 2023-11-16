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Постер фильма Тор
Тор - Трейлер
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Тор

, 2023
Tor
Казахстан / триллер / 18+
Трейлеры
Постер фильма Тор
Тор - Трейлер
Тор  Трейлер

О фильме

Человек попадает в изолятор максимальной безопасности. Он не помнит, что произошло, и какие действия привели его в тюрьму. В камере он встречает заключённого, который соглашается помочь ему восстановить цепь событий. Однажды его сокамерник бесследно исчезает. Заключенный старается наладить связь с надзирателем и узнать, что произошло. Удастся ли ему докопаться до истины? Поиски ответов затрудняет строгий режим изолятора и отсутствие связи с внешним миром.

В ролях

Назар Шархан
Arman
Жандос Айбасов
Жандос Айбасов
Aman
Сергей Уфимцев
Alienist
Максат Сабитов
Азамат Шаргынов
Guard
Сценарист Виталий Кичатов
Композитор Sultan Yansaliyev
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Казахстан
Год выпуска 2023
Премьера в мире 16 ноября 2023
Дата выхода
16 ноября 2023 Казахстан
Бюджет 8 000 000 KZT
Производство Cinematic
Другие названия
Tor

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 1 голос
Обновлено 7 ноября 2025

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