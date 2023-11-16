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Человек попадает в изолятор максимальной безопасности. Он не помнит, что произошло, и какие действия привели его в тюрьму. В камере он встречает заключённого, который соглашается помочь ему восстановить цепь событий. Однажды его сокамерник бесследно исчезает. Заключенный старается наладить связь с надзирателем и узнать, что произошло. Удастся ли ему докопаться до истины? Поиски ответов затрудняет строгий режим изолятора и отсутствие связи с внешним миром.
|16 ноября 2023
|Казахстан