Одинокая и успешная карьеристка Анара пытается наладить свою личную жизнь. В попытках найти того самого единственного и неповторимого она сталкивается с различными проблемами и прибегает к помощи «специалистов». В лаборатории по производству идеальных парней ей предлагают создать того, кого она сама пожелает. Перепробовав все предложенные методы, она впадает в отчаяние и думает, что все потеряно… Сможет ли Анара найти того самого и обрести счастье ?