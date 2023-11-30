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Постер фильма Лаборатория счастья
Лаборатория счастья - Трейлер
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Лаборатория счастья

, 2023
Laboratoria schast'ya
Казахстан / комедия / 18+
Трейлеры
Постер фильма Лаборатория счастья
Лаборатория счастья - Трейлер
Лаборатория счастья  Трейлер

О фильме

Одинокая и успешная карьеристка Анара пытается наладить свою личную жизнь. В попытках найти того самого единственного и неповторимого она сталкивается с различными проблемами и прибегает к помощи «специалистов». В лаборатории по производству  идеальных парней ей предлагают создать того, кого она сама пожелает. Перепробовав все предложенные методы, она впадает в отчаяние и думает, что все потеряно…  Сможет ли Анара найти того самого и обрести счастье ?

В ролях

Жанель Макажанова
Абунасыр Сериков
Жандос Айбасов
Жандос Айбасов
Даурен Айдаркулов
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Казахстан
Год выпуска 2023
Премьера в мире 30 ноября 2023
Дата выхода
30 ноября 2023 Казахстан

Где посмотреть фильм

ИВИ

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 1 голос
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 4 ноября 2023

Трейлеры фильма

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Лаборатория счастья - Трейлер
Лаборатория счастья Трейлер
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Лаборатория счастья - смотреть в онлайн-кинотеатре

Лаборатория счастья
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