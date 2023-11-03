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Рождественское приключение
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The Christmas Classic

Рождественское приключение, 2023

2023 / США
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Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 3 ноября 2023
Премьера в мире 3 ноября 2023
Возраст 18+
Режиссер
Shane Dax Taylor
В ролях
Эми Смарт
Эми Смарт
Малин Акерман
Малин Акерман
Райан Хансен
Райан Хансен
Остин Николс
Карлос Алазраки
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Рождественское приключение 1 постер
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