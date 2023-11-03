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Постер фильма Рождественское приключение
5.3
Киноафиша Фильмы Рождественское приключение
5.3

Рождественское приключение

, 2023
The Christmas Classic
США / комедия, мелодрама / 18+
Постер фильма Рождественское приключение
5.3

В ролях

Эми Смарт
Эми Смарт
Lynn Flynn
Малин Акерман
Малин Акерман
Elizabeth Bird
Райан Хансен
Райан Хансен
Randy Collins
Крис Маллинэкс
Jimmy Bird
Остин Николс
Bynn Flynn
Карлос Аласраки
Карлос Аласраки
Mary Maxson
Helen Bird
Pamela K. Witte
Betsy
Уилл Блэгроув
Уилл Блэгроув
Akeem Baptiste
Wes Hager
Connor Harris
Lola Taylor
Wynn Flynn
Режиссер Shane Dax Taylor
Сценарист Остин Николс, Shane Dax Taylor
Композитор Jim Roach
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 3 ноября 2023
Премьера в мире 3 ноября 2023
Дата выхода
8 ноября 2024 Дания
28 декабря 2023 Украина
Производство Quiver Distribution, CC Production Services, BondIt Media Capital
Другие названия
The Christmas Classic, Christmas Actually, O Clássico de Natal, Świąteczna komedia romantyczna, UM CLÁSSICO DE NATAL, Різдвяна пригода, Рождественское приключение

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 14 голосов
4.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 27 августа 2024

Отзывы о фильме

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