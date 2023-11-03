Рождественское приключение, 2023

В ролях
Крис Маллинэкс
Jimmy Bird
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Shane Dax Taylor
Сценарист
Остин Николс, Shane Dax Taylor
Композитор
Jim Roach
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 20 минут
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
3 ноября 2023
Премьера в мире
3 ноября 2023
Дата выхода
|8 ноября 2024
|Дания
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|28 декабря 2023
|Украина
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Производство
Quiver Distribution, CC Production Services, BondIt Media Capital
Другие названия
The Christmas Classic, Christmas Actually, O Clássico de Natal, Świąteczna komedia romantyczna, UM CLÁSSICO DE NATAL, Різдвяна пригода, Рождественское приключение