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Литтл Ричард: Я - это всё
Little Richard: I Am Everything
Литтл Ричард: Я - это всё, 2023
2023 / США
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Жанр:
документальный
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О фильме
Единственная в своем роде икона рок-н-ролла, сформировавшая мир музыки.
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Продолжительность
1 час 41 минута
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
23 ноября 2023
Премьера в мире
23 ноября 2023
Возраст
18+
Режиссер
Lisa Cortes
В ролях
Билли Портер
Джон Уотерс
Мик Джаггер
Пол Маккартни
Том Джонс
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
7.4
IMDb
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2 постера
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