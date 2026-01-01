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Леа Глоб Lea Glob
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Леа Глоб

Lea Glob

Дата рождения
20 августа 1982 День рождения через 3 дн. (20 августа)
Возраст
43 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Режиссер, Сценарист

Популярные фильмы

Аполлония, Аполлония 7.3
Аполлония, Аполлония (2022)
Вяз и чайка 7.3
Вяз и чайка (2015)

Фильмография Леа Глоб

Аполлония, Аполлония 7.3
Аполлония, Аполлония Apolonia, Apolonia
биография, документальный 2022, Чехия / Дания / Франция / Нидерланды / Польша
Вяз и чайка 7.3
Вяз и чайка Olmo & the Seagull
документальный 2015, Дания / Бразилия / Франция / Португалия
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