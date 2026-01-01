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Фильмография
Леа Глоб
Lea Glob
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Персоны
Леа Глоб
Леа Глоб
Lea Glob
Дата рождения
20 августа 1982
День рождения через 3 дн. (20 августа)
Возраст
43 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
7.3
Аполлония, Аполлония
(2022)
7.3
Вяз и чайка
(2015)
Фильмография Леа Глоб
7.3
Аполлония, Аполлония
Apolonia, Apolonia
биография, документальный
2022, Чехия / Дания / Франция / Нидерланды / Польша
7.3
Вяз и чайка
Olmo & the Seagull
документальный
2015, Дания / Бразилия / Франция / Португалия
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