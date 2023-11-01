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Дэвид Холмс: Мальчик, который выжил Дэвид Холмс: Мальчик, который выжил
Киноафиша Фильмы Дэвид Холмс: Мальчик, который выжил
David Holmes: The Boy Who Lived

Дэвид Холмс: Мальчик, который выжил, 2023

2023 / Великобритания / США
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Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2023
Возраст 18+
Режиссер
Дэн Хартли
В ролях
Дэниел Рэдклифф
Дэниел Рэдклифф
Дэвид Холмс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Дэвид Холмс: Мальчик, который выжил 2 постера
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Трейлеры фильма Все трейлеры
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