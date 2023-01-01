Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Наследник" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Украинские матери и дети войны
Киноафиша Фильмы Украинские матери и дети войны
Ukrainian Mothers and the Children of War

Украинские матери и дети войны, 2023

2023 / Канада
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2023
Возраст 18+
Режиссер
Olena Tumanska
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените 0 голосов
8.7 IMDb
Написать отзыв
Постер фильма Украинские матери и дети войны 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
Императрицы
Императрицы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Человек ниоткуда
Человек ниоткуда
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
2023, Россия, комедия, криминал
Дочь болотного царя
Дочь болотного царя
2023, США, драма, триллер
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Страшилка и тайна города света
Страшилка и тайна города света
2023, Австралия, приключения, анимация, фэнтези
Смешарики снимают кино
Смешарики снимают кино
2023, Россия, анимация
Лукавый
Лукавый
2023, США, ужасы
Related video
Оболгали на всю страну: Клара Новикова внесла ясность в слухи о своей пропаже
Только эти знаки Зодиака могут не опасаться болезней и травм: находятся под охраной высших сил
Режиссеры все напутали: эти странности в «Ворониных» до смешного нелепы
Все в паутине, дети странные: от происходящего в доме Киркорова мурашки по коже (фото)
Два по цене одного: всплыла правда о заработках Баскова
Рожают под грифом «Секретно»: странные традиции королевской семьи
Деда зря не послушала: внучка пошла против воли Боярского и пожалела
Дружинина настояла поменять имя: как на самом деле зовут сына Харатьяна
Тест: сможете ли вы угадать, о каком артисте говорит Гафт в этих цитатах?
Серая мышка: теперь понятно, почему Панайотов прячет жену (фото)
Все женщины считали стервой: за что в СССР ненавидели звезду фильма «Тени исчезают в полдень»
Табаков так никогда не ошибался: режиссер выгнал эту актрису из вуза, а она стала звездой
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше