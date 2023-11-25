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Постер фильма Ренессанс: фильм Бейонсе
9.1
Ренессанс: фильм Бейонсе - Трейлер
Киноафиша Фильмы Ренессанс: фильм Бейонсе
9.1

Ренессанс: фильм Бейонсе

, 2023
Renaissance: A Film by Beyoncé
США / музыка / 18+
Трейлеры
Постер фильма Ренессанс: фильм Бейонсе
9.1
Ренессанс: фильм Бейонсе - Трейлер
Ренессанс: фильм Бейонсе  Трейлер

В ролях

Бейонсе Ноулз
Бейонсе Ноулз
Self
Блю Айви Картер
Self
Дайана Росс
Дайана Росс
Self
Кендрик Ламар
Self
Megan Thee Stallion
Self
Khirye Tyler
Silver Horse Band - Keys
Agape Jerry
Silver Horse Band - Guitar
Chris Johnson
Silver Horse Band - Trombone
Crystal 'Rovel' Torres
Silver Horse Band - Trumpet
Diamond Johnson
Silver Horse Band - Drums
Сценарист Бейонсе Ноулз
Композитор James William Blades, Khirye Tyler
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 25 ноября 2023
Дата выхода
1 декабря 2023 Азербайджан
21 декабря 2023 Андорра
21 декабря 2023 Болгария
21 декабря 2023 Бразилия 12
1 декабря 2023 Великобритания 15
21 декабря 2023 Гонконг
1 декабря 2023 Греция K18
1 декабря 2023 Доминиканская Республика
1 декабря 2023 Израиль
21 декабря 2023 Индонезия
1 декабря 2023 Ирландия 15A
1 декабря 2023 Исландия
21 декабря 2023 Испания
1 декабря 2023 Казахстан 18+
1 декабря 2023 Канада
1 декабря 2023 Кыргызстан
1 декабря 2023 Латвия 12+
1 декабря 2023 Литва N13
1 декабря 2023 Мексика
1 декабря 2023 Молдавия
1 декабря 2023 Польша
1 декабря 2023 Пуэрто-Рико NR
1 декабря 2023 США NR
1 декабря 2023 Сербия
21 декабря 2023 Сингапур NC16
1 декабря 2023 Таджикистан
21 декабря 2023 Таиланд G
1 декабря 2023 Узбекистан
1 декабря 2023 Финляндия Tulossa
1 декабря 2023 Франция
1 декабря 2023 Хорватия
1 декабря 2023 Чехия U
1 декабря 2023 Эстония
21 декабря 2023 Южная Корея 15
Сборы в мире $43 989 684
Производство Parkwood Entertainment, Southpaw Productions
Другие названия
Renaissance: A Film by Beyoncé, Renaissance Beyoncé, Renaissance: Um Filme de Beyoncé, 文藝復興：碧昂絲的電影, ביונסה, Ренесанс: Филм на Бионсе

Рейтинг фильма

9.1
Оцените 15 голосов
8.5 IMDb
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Обновлено 19 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Ренессанс: фильм Бейонсе - Трейлер
Ренессанс: фильм Бейонсе Трейлер
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