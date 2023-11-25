Ренессанс: фильм Бейонсе, 2023

В ролях
Khirye Tyler
Silver Horse Band - Keys
Agape Jerry
Silver Horse Band - Guitar
Chris Johnson
Silver Horse Band - Trombone
Crystal 'Rovel' Torres
Silver Horse Band - Trumpet
Diamond Johnson
Silver Horse Band - Drums
Все актеры и съемочная группа
Композитор
James William Blades, Khirye Tyler
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
2 часа 30 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
25 ноября 2023
Дата выхода
|1 декабря 2023
|Азербайджан
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|21 декабря 2023
|Андорра
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|21 декабря 2023
|Болгария
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|21 декабря 2023
|Бразилия
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|12
|1 декабря 2023
|Великобритания
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|15
|21 декабря 2023
|Гонконг
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|1 декабря 2023
|Греция
|
|K18
|1 декабря 2023
|Доминиканская Республика
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|1 декабря 2023
|Израиль
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|21 декабря 2023
|Индонезия
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|1 декабря 2023
|Ирландия
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|15A
|1 декабря 2023
|Исландия
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|21 декабря 2023
|Испания
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|1 декабря 2023
|Казахстан
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|18+
|1 декабря 2023
|Канада
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|1 декабря 2023
|Кыргызстан
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|1 декабря 2023
|Латвия
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|12+
|1 декабря 2023
|Литва
|
|N13
|1 декабря 2023
|Мексика
|
|
|1 декабря 2023
|Молдавия
|
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|1 декабря 2023
|Польша
|
|
|1 декабря 2023
|Пуэрто-Рико
|
|NR
|1 декабря 2023
|США
|
|NR
|1 декабря 2023
|Сербия
|
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|21 декабря 2023
|Сингапур
|
|NC16
|1 декабря 2023
|Таджикистан
|
|
|21 декабря 2023
|Таиланд
|
|G
|1 декабря 2023
|Узбекистан
|
|
|1 декабря 2023
|Финляндия
|
|Tulossa
|1 декабря 2023
|Франция
|
|
|1 декабря 2023
|Хорватия
|
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|1 декабря 2023
|Чехия
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|U
|1 декабря 2023
|Эстония
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|21 декабря 2023
|Южная Корея
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|15
Сборы в мире
$43 989 684
Производство
Parkwood Entertainment, Southpaw Productions
Другие названия
Renaissance: A Film by Beyoncé, Renaissance Beyoncé, Renaissance: Um Filme de Beyoncé, 文藝復興：碧昂絲的電影, ביונסה, Ренесанс: Филм на Бионсе