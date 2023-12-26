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Мошенники
, 2023
Huijarit
Финляндия / 18+
Трейлеры
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Трейлеры
4.5
Мошенники
Трейлер
Трейлер
В ролях
Томми Корпела
Jukka 'Jukkis' Helasuo
Tuulia Eloranta
Siru Paasio
Сэмюэл Куджала
Niko Saari
Pilvi Hämäläinen
Kati Paasio
Митта Сорвали
Eila
Элзи Слон
Havu
Миса Паландер
Depositiven virkailija
Mikko Teittinen
Ovimies
Юсси Вайнио
Hovimestari
Lotta Vainionpää
Tarjoilija
Режиссер
Рике Йокела
Сценарист
Рике Йокела
,
Anna Ruohonen
,
Lassi Vierikko
,
Juha Jokela
Композитор
Juri Seppä
,
Tuomas Wäinölä
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Финляндия
Продолжительность
1 час 33 минуты
Год выпуска
2023
Премьера в мире
26 декабря 2023
Дата выхода
26 декабря 2023
Финляндия
Tulossa
Производство
Dionysos Films
Другие названия
Huijarit, Bluffarna, Scammers, Kolme valepukkia
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Рейтинг фильма
4.5
Оцените
11
голосов
5.3
IMDb
Обновлено 19 февраля 2026
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Кадры из фильма
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