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8.1
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Garudan
8.1
Garudan
, 2023
Garudan
Индия / криминал, триллер / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Места съёмок
8.1
В ролях
Суреш Гопи
Harish Madhav
Биджу Менон
Nishanth Kumar
Дивья Пиллаи
Haritha
Сиддик
Adv. Thomas Iype
Дилиш Потхан
IGP Cyriac Joseph
Джагадиш
Salam Kyperi
Abhirami
Sreedevi
Thalaivasal Vijay
Col. Philip George
Мэйджор Рави
Laboratory director
Arjun Nandakumar
SI Biju George
Режиссер
Arun Varma
Сценарист
Midhun Manual Thomas
,
M. Jinesh
Композитор
Джейкс Беджой
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 18 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
3 ноября 2023
Дата выхода
10 ноября 2023
Великобритания
15
3 ноября 2023
Индия
3 ноября 2023
ОАЭ
18TC
Сборы в мире
$224 304
Производство
Magic Frames
Другие названия
Garudan
Еще
Рейтинг фильма
8.1
Оцените
10
голосов
7.3
IMDb
Обновлено 29 апреля 2025
Отзывы о фильме
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