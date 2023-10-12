Макс и я, 2023

Детали мультфильма
Страна
Мексика
Продолжительность
2 часа 4 минуты
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
8 января 2025
Премьера в мире
12 октября 2023
Дата выхода
|12 октября 2023
|Азербайджан
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|12 октября 2023
|Болгария
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|17 октября 2024
|Бразилия
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|14
|12 декабря 2024
|Гватемала
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|12 октября 2023
|Кыргызстан
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|12 октября 2023
|Мексика
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|B
|12 октября 2023
|Молдавия
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|12 декабря 2024
|Панама
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|12 октября 2023
|Таджикистан
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|12 октября 2023
|Узбекистан
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Производство
Dos Corazones Films, Imagination Films, NewLand Films
Другие названия
Max & Me, Max y yo, Max, Max and Me, Maximiliano Kolbe e Eu, Maximilien