Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма Макс и я
5.1
Киноафиша Фильмы Макс и я
5.1

Макс и я

, 2023
Max & Me
Мексика / анимация, исторический / 18+
Постер мультфильма Макс и я
5.1

В ролях

Эшли Грин
Эшли Грин
Rachel
Гектор Элизондо
Гектор Элизондо
Gunter
Дэвид Генри
D.J.
Ричард Эпкар
Additional Voices
Эрин Фицджералд
Additional Voices
Вероника Розати
Вероника Розати
Mrs. Karpinski
Петр Адамчик
Петр Адамчик
Sgt. Francis Gajowniczek
Кирк Торнтон
Julius Kolbe
Бриджер Задина
Francis Kolbe
Джастин Шенкароу
Джастин Шенкароу
Keith
Реба Бур
Реба Бур
Virgin Mary
Ryan Fox
Policeman #2
Режиссер Донован Кук
Сценарист Bruce Morris
Композитор Марк Маккинзи
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Мексика
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 8 января 2025
Премьера в мире 12 октября 2023
Дата выхода
12 октября 2023 Азербайджан
12 октября 2023 Болгария
17 октября 2024 Бразилия 14
12 декабря 2024 Гватемала
12 октября 2023 Кыргызстан
12 октября 2023 Мексика B
12 октября 2023 Молдавия
12 декабря 2024 Панама
12 октября 2023 Таджикистан
12 октября 2023 Узбекистан
Производство Dos Corazones Films, Imagination Films, NewLand Films
Другие названия
Max & Me, Max y yo, Max, Max and Me, Maximiliano Kolbe e Eu, Maximilien

Рейтинг мультфильма

5.1
Оцените 10 голосов
5.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Обновлено 26 августа 2024

Отзывы о мультфильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Бегущая
Бегущая
2026, США, боевик, триллер
Мой папа - медведь 2
Мой папа - медведь 2
2026, Россия, комедия, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Не по-детски
Не по-детски
2026, Россия, комедия, мелодрама
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Тони
Тони
2026, США, биография, драма
Подглядела, как японцы греются в квартире без отопления: беру 3 идеи на холодный сентябрь
С первыми холодами тащу на дачу мешок угля: 5 минут – и на следующий год никакой затхлости в доме
Можно ли запускать стиральную машину подряд по пять раз на дню: запомните раз и навсегда, расскажите друзьям
Включите в сентябре — и осень официально начнется: 5 фильмов по версии ОККО, после которых хочется плед, чай и дождь за окном
«Буквы разные писать, кино в тесте узнавать»: вспомните 7 фильмов СССР про школу по кадру
HBO показали новые гербы Хогвартса для сериала по «Гарри Поттеру» — и фанаты в бешенстве: «просто ужасно»
«Трейлер так себе, но каст топовый»: новый сериал с Васильевым сравнивают с «Лэндменом» и даже «Во все тяжкие»
5 сцен, ради которых я жду 4 сезон «Магической битвы»: если MAPPA их вырежет — можно смело хоронить
«Мне понравилось, но…»: Безруков посмотрел «Одиссею», но россиянам – не советует (у шедевра Нолана есть одна серьезная проблема)
«Достойному сериалу — достойное продолжение»: после рейтинга 8,2 «Камбэк» с Петровым-Компотом вернется 2 раза
«Что такое осень? Это тесты»: угадайте мульт СССР по меланхоличному кадру — на 5 из 5 ответят только знатоки
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше