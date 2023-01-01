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Макс и я
Max & Me
Макс и я, 2023
2023 / Мексика
Оценить мультфильм можно будет после премьеры
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Жанр:
анимация
исторический
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Продолжительность
2 часа 4 минуты
Год выпуска
2023
Возраст
18+
Режиссер
Донован Кук
В ролях
Эшли Грин
Гектор Элизондо
Дэвид Генри
Вероника Росати
Ричард Эпкар
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг мультфильма
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0
голосов
4.9
IMDb
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2 постера
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