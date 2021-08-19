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Скоро в прокате "Нахимовцы"
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Джастин Шенкароу
Джастин Шенкароу
Justin Shenkarow
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Джастин Шенкароу
Justin Shenkarow
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Дата рождения
17 октября 1980
Возраст
41 год
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Торранс, Калифорния, США
Биография Джастина Шенкароу
Родился 17 октября 1980 года. Торранс, Калифорния, США.
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Новости о персоне
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Детский мультсериал Marvel «Паучок и его удивительные друзья» продлен на второй сезон
Стартовавший 6 августа проект пользуется большим успехом у маленьких зрителей.
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19 августа 2021 15:26
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