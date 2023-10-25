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Постер фильма Непридуманная история
6.5
Киноафиша Фильмы Непридуманная история
6.5

Непридуманная история

, 1964
Nepridumannaya istoriya
СССР / драма / 18+
Постер фильма Непридуманная история
6.5

О фильме

Молодежная строительная бригада весело отгуляла свадьбу Анатолия и Вари. Не придав значения первой ссоре, Варя, тем не менее, однажды призналась себе в том, что не понимает стремлений Анатолия к уютно-меблированной жизни. Она мучительно пыталась понять мужа, который ревновал ее не только к работе, но и к другу Косте. Когда размолвки стали учащаться, Варя взяла с собой маленького Василька и вместе с монтажниками поехала на Урал...

В ролях

Жанна Прохоренко
Жанна Прохоренко
Varya
Георгий Епифанцев
Георгий Епифанцев
Anatoli
Леонид Куравлев
Леонид Куравлев
Kostya
Виталий Доронин
Stepan
Валентина Березуцкая
Валентина Березуцкая
Zhura
Светлана Харитонова
Светлана Харитонова
Edward Harutunyan
Kats - prorab
Липов, Александр Александрович
Pyotr
Режиссер Владимир Герасимов
Сценарист Юлий Дунский, Валерий Фрид, Ilya Zveryov
Композитор Алексей Алексеевич Муравлёв
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна СССР
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1964
Премьера в мире 4 декабря 1964
Производство Мосфильм
Другие названия
Nepridumannaya istoriya, Eine wahre Geschichte, Непридуманная история, Что человеку надо?

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
Обновлено 25 октября 2023

Отзывы о фильме

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