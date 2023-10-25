Молодежная строительная бригада весело отгуляла свадьбу Анатолия и Вари. Не придав значения первой ссоре, Варя, тем не менее, однажды призналась себе в том, что не понимает стремлений Анатолия к уютно-меблированной жизни. Она мучительно пыталась понять мужа, который ревновал ее не только к работе, но и к другу Косте. Когда размолвки стали учащаться, Варя взяла с собой маленького Василька и вместе с монтажниками поехала на Урал...