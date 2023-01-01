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Полет фантазии, 2008

2008 / Россия
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О фильме

Жизнь Виктора Бузова сложилась на первый взгляд удачно: благополучный брак, отличная работа. Однако эта жизнь кажется Виктору скучной, и вот уже полгода он ездит в Нижний Новгород к своей любовнице - молодой красивой девушке Марине.

Чтобы оправдать свои частые поездки Виктор выдумывает для жены легенду: якобы в Нижнем Новгороде живет его друг детства, инвалид, которому постоянно нужна помощь. Чтобы не запутаться в своих собственных фантазиях, Виктор заводит тетрадь, куда записывает все о своем воображаемом друге.

Однако мир, придуманный Виктором, оказывается не безобидным. Тетрадку крадут, и незнакомый человек - Максим - поселяется в квартире Виктора под видом друга детства Николая Снегирева...

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Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2008
Возраст 18+
Режиссер
Юрий Кузьменко
В ролях
Александр Макогон
Александр Макогон
Петр Красилов
Мария Куликова
Мария Куликова
Евгения Лоза
Евгения Лоза
Юрий Шлыков
Все актеры и съемочная группа
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