Полет фантазии, 2008

Жизнь Виктора Бузова сложилась на первый взгляд удачно: благополучный брак, отличная работа. Однако эта жизнь кажется Виктору скучной, и вот уже полгода он ездит в Нижний Новгород к своей любовнице - молодой красивой девушке Марине.

Чтобы оправдать свои частые поездки Виктор выдумывает для жены легенду: якобы в Нижнем Новгороде живет его друг детства, инвалид, которому постоянно нужна помощь. Чтобы не запутаться в своих собственных фантазиях, Виктор заводит тетрадь, куда записывает все о своем воображаемом друге.

Однако мир, придуманный Виктором, оказывается не безобидным. Тетрадку крадут, и незнакомый человек - Максим - поселяется в квартире Виктора под видом друга детства Николая Снегирева...