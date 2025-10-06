Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Полет фантазии

Полет фантазии

, 2008
Polyot fantazii
Россия / 18+

О фильме

Жизнь Виктора Бузова сложилась на первый взгляд удачно: благополучный брак, отличная работа. Однако эта жизнь кажется Виктору скучной, и вот уже полгода он ездит в Нижний Новгород к своей любовнице - молодой красивой девушке Марине.

Чтобы оправдать свои частые поездки Виктор выдумывает для жены легенду: якобы в Нижнем Новгороде живет его друг детства, инвалид, которому постоянно нужна помощь. Чтобы не запутаться в своих собственных фантазиях, Виктор заводит тетрадь, куда записывает все о своем воображаемом друге.

Однако мир, придуманный Виктором, оказывается не безобидным. Тетрадку крадут, и незнакомый человек - Максим - поселяется в квартире Виктора под видом друга детства Николая Снегирева...

В ролях

Александр Макогон
Александр Макогон
Viktor Buzov
Мария Куликова
Мария Куликова
Anya Buzova
Евгения Лоза
Евгения Лоза
Marina
Юрий Шлыков
Boris Ivanovich
Петр Красилов
Петр Красилов
Maksim
Роман Михайлович Кириллов
Denis
Александр Поляк
Aleksey
Anna Pestryakova
Lena Samoylova
Aleksandr Bokovikov
Passenger
Pavel Sukhov
Fellow Traveller
Режиссер Юрий Кузьменков
Сценарист Ирина Ревякина
Композитор Anatoli Dergachyov
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2008
Производство Piramida
Другие названия
Polyot fantazii, Полет фантазии

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 6 октября 2025

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Бегущая
Бегущая
2026, США, боевик, триллер
Мой папа - медведь 2
Мой папа - медведь 2
2026, Россия, комедия, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Не по-детски
Не по-детски
2026, Россия, комедия, мелодрама
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Тони
Тони
2026, США, биография, драма
Можно ли запускать стиральную машину подряд по пять раз на дню: запомните раз и навсегда, расскажите друзьям
Натираю кухонные полотенца мылом и отправляю в пакет: жир, кофе, ягоды — все пятна сходят уже через 5 минут
Почти 10 тысяч рублей прибавки к пенсиям начислят на карты уже в сентябре: но повышение выплат ждет не всех
Веларионы были в «Игре престолов», но мало кто заметил — одного из последних представителей рода погубил Ланнистер
«Блич» заканчивается, а на замену ему уже нашли 5 аниме: некоторые считают их даже круче (готовьтесь спорить)
Включите в сентябре — и осень официально начнется: 5 фильмов по версии ОККО, после которых хочется плед, чай и дождь за окном
HBO показали новые гербы Хогвартса для сериала по «Гарри Поттеру» — и фанаты в бешенстве: «просто ужасно»
«Достойному сериалу — достойное продолжение»: после рейтинга 8,2 «Камбэк» с Петровым-Компотом вернется 2 раза
«Мне понравилось, но…»: Безруков посмотрел «Одиссею», но россиянам – не советует (у шедевра Нолана есть одна серьезная проблема)
«Что такое осень? Это тесты»: угадайте мульт СССР по меланхоличному кадру — на 5 из 5 ответят только знатоки
«Работа не волк, в лес не убежит», а вот тест уже там: вспомните фильмы СССР по кадру с рощей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше