ПроизводствоDgtl Rlgn, Nederlands Filmfonds, Rinkel Film
Другие названия
Forever-Forever, Als wir fünfzehn waren, Igavesti igavesti, Mindörökkön örökké, Na zawsze, na zawsze, Nazavzhdy-Nazavzhdy, Pour l'éternité, When We Were 15, Завинаги-завинаги, Коли нам було 15, Назавжди-Назавжди, 不朽戀習曲, 永远-永远
Рейтинг фильма
6.6
Оцените10 голосов
6.1IMDb
Обновлено 6 февраля 2025
Отзывы о фильме
Смотреть в киноСейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате