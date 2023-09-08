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Постер фильма Forever-Forever
6.6
Киноафиша Фильмы Forever-Forever
6.6

Forever-Forever

, 2023
Forever-Forever
Нидерланды, Украина / драма / 18+
Постер фильма Forever-Forever
6.6

О фильме

Тоня — новая девочка в школе. Смирившись с жестоким обращением в прошлом, она учится принимать одиночество, пытаясь найти свое место в мире взрослых.

В ролях

Захар Шадрин
Dzhura
Daria Malakhova
Арсений Марков
Алина Чебан
Tonia
Артур Алиев
Sania
Valeria Berezovska
Yulya
Yevhenii Bykov
Pasha
Oksana Dezera
Waitress
Олег Драч
Олег Драч
School principal
Sergey Glushchenko
Leather jacket man
Natalya Korpan
Coach
Olena Lazovych
Lidiya Zakharivna
Режиссер Anna Buryachkova
Сценарист Марина Степанська, Anna Buryachkova
Композитор Lika Bugaeva
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Нидерланды / Украина
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 13 сентября 2024
Премьера в мире 8 сентября 2023
Дата выхода
14 марта 2024 Литва N16
3 октября 2024 Нидерланды 16
1 ноября 2023 Сербия
19 сентября 2024 Украина
Производство Dgtl Rlgn, Nederlands Filmfonds, Rinkel Film
Другие названия
Forever-Forever, Als wir fünfzehn waren, Igavesti igavesti, Mindörökkön örökké, Na zawsze, na zawsze, Nazavzhdy-Nazavzhdy, Pour l'éternité, When We Were 15, Завинаги-завинаги, Коли нам було 15, Назавжди-Назавжди, 不朽戀習曲, 永远-永远

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
Обновлено 6 февраля 2025

Отзывы о фильме

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