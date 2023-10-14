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As esu Rozyte
As esu Rozyte
As esu Rozyte, 2023
2023 / Литва
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Жанр:
документальный
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Продолжительность
45 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
14 октября 2023
Возраст
18+
Режиссер
Neringa Starkeviciute
В ролях
Vida Gumbyte
Все актеры и съемочная группа
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