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Постер фильма Брегенцский фестиваль: Сибирь
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Брегенцский фестиваль: Сибирь

, 2022
Bregenz Festival: Siberia
Австрия / опера / 18+
Постер фильма Брегенцский фестиваль: Сибирь

О фильме

Великая любовь побуждает куртизанку Стефанию оставить роскошную жизнь в Санкт-Петербурге и последовать за своим возлюбленным Василием в сибирскую ссылку, где бывшая любовница богатых мужчин становится настоящей бесстрашной героиней.
Умберто Джордано, автор «Андре Шенье» и «Федоры», рассматривает «Сибирь» как общечеловеческую драму о чувствах, несмотря на её своеобразный российский колорит: «У любви и страдания нет национальностей». Премьера «Сибири» состоялась в театре Ла Скала в 1903 году вместо отложенной на более позднюю дату «Мадам Баттерфляй» Пуччини. На сцене Фестшпильхауса это произведение представляют двое молодых московских артистов: приобретающий всё большую известность режиссёр Василий Бархатов и дирижёр Валентин Урюпин, уже знакомый публике Брегенцского фестиваля по «Евгению Онегину». 
«Урюпин ведёт гибкий Венский симфонический оркестр в современном, напоминающем Штрауса Джордано, с чувствительностью с тонким оттенкам партитуры. Амбур Брейд с ампломбом исполнила требовательную партию Стефании».

Детали фильма

Страна Австрия
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в мире 18 сентября 2024
Дата выхода
18 сентября 2024 Казахстан 16+

Рейтинг фильма

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Обновлено 17 октября 2023

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