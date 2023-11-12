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Брегенцский фестиваль: Сибирь Брегенцский фестиваль: Сибирь
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Bregenz Festival: Siberia

Брегенцский фестиваль: Сибирь, 2022

2022 / Австрия
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О фильме

Великая любовь побуждает куртизанку Стефанию оставить роскошную жизнь в Санкт-Петербурге и последовать за своим возлюбленным Василием в сибирскую ссылку, где бывшая любовница богатых мужчин становится настоящей бесстрашной героиней.
Умберто Джордано, автор «Андре Шенье» и «Федоры», рассматривает «Сибирь» как общечеловеческую драму о чувствах, несмотря на её своеобразный российский колорит: «У любви и страдания нет национальностей». Премьера «Сибири» состоялась в театре Ла Скала в 1903 году вместо отложенной на более позднюю дату «Мадам Баттерфляй» Пуччини. На сцене Фестшпильхауса это произведение представляют двое молодых московских артистов: приобретающий всё большую известность режиссёр Василий Бархатов и дирижёр Валентин Урюпин, уже знакомый публике Брегенцского фестиваля по «Евгению Онегину». 
«Урюпин ведёт гибкий Венский симфонический оркестр в современном, напоминающем Штрауса Джордано, с чувствительностью с тонким оттенкам партитуры. Амбур Брейд с ампломбом исполнила требовательную партию Стефании».

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Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2022
Возраст 18+
Режиссер
Василий Бархатов
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Брегенцский фестиваль: Сибирь 1 постер
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
15:00 от 1000 ₽
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«Брегенцский фестиваль: Сибирь» в кинотеатрах

вс 12
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Условные обозначения Помощь с билетами
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Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
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