Брегенцский фестиваль: Сибирь, 2022

Великая любовь побуждает куртизанку Стефанию оставить роскошную жизнь в Санкт-Петербурге и последовать за своим возлюбленным Василием в сибирскую ссылку, где бывшая любовница богатых мужчин становится настоящей бесстрашной героиней.

Умберто Джордано, автор «Андре Шенье» и «Федоры», рассматривает «Сибирь» как общечеловеческую драму о чувствах, несмотря на её своеобразный российский колорит: «У любви и страдания нет национальностей». Премьера «Сибири» состоялась в театре Ла Скала в 1903 году вместо отложенной на более позднюю дату «Мадам Баттерфляй» Пуччини. На сцене Фестшпильхауса это произведение представляют двое молодых московских артистов: приобретающий всё большую известность режиссёр Василий Бархатов и дирижёр Валентин Урюпин, уже знакомый публике Брегенцского фестиваля по «Евгению Онегину».

«Урюпин ведёт гибкий Венский симфонический оркестр в современном, напоминающем Штрауса Джордано, с чувствительностью с тонким оттенкам партитуры. Амбур Брейд с ампломбом исполнила требовательную партию Стефании».