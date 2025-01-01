Меню
Фильмы
Емельян Пугачёв
Емельян Пугачёв, 1979: актеры и роли
Емельян Пугачёв, 1979: актеры и роли
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Режиссер
Алексей Салтыков
В ролях
Евгений Матвеев
Вия Артмане
Vija Artmane
Тамара Семина
Ольга Прохорова
Olga Prokhorova
Петр Глебов
Борис Кудрявцев
Boris Kudryavtsev
Григоре Григориу
Виктор Павлов
Анатолий Азо
Вилнис Бекерис
Vilnis Beķeris
Борис Владимиров
Boris Vladimirov
Степан Бубнов
Вацлав Дворжецкий
Борис Галкин
Сергей Голованов
Sergey Golovanov
Игорь Горбачев
Федор Одиноков
Fyodor Odinokov
Борис Плотников
Вячеслав Волков
Vyacheslav Volkov
Юрий Волков
Yuri Volkov
