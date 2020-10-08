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Постер фильма Идеальный враг
5.5
Киноафиша Фильмы Идеальный враг
5.5

Идеальный враг

, 2020
A Perfect Enemy
Испания, Германия, Франция / драма, детектив, триллер / 18+
Постер фильма Идеальный враг
5.5

О фильме

Успешный архитектор подвозит до аэропорта болтливую девушку. Встреча кажется случайной, а беседа занимательной, но она обернется жуткими последствиями.

В ролях

Томаш Кот
Томаш Кот
Jeremiasz Angust
Марта Ньето
Марта Ньето
Isabelle
Доминик Пинон
Доминик Пинон
Jean Rosen
Афина Стрейтс
Texel Textor
Felizia Trube
Little Texel
Julian Helmes
Little Angust
Freyja Simpson
Feline
Sebastian Ghandchi
Taxi Driver
Nerea Jordana
Airline Hostess
Götz Vogel von Vogelstein
Texel's Stepfather
Режиссер Кике Маильо
Сценарист Кике Маильо, Кристина Клементе, Фернандо Наварро, Амели Нотомб
Композитор Алекс Барановский
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания / Германия / Франция
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 8 октября 2020
Премьера в мире 8 октября 2020
Дата выхода
4 ноября 2021 Германия 16
29 декабря 2021 Франция 12
Сборы в мире $7 113
Производство Barry Films, ESCAC Films, Hessen-Invest Film
Другие названия
A Perfect Enemy, Cosmética del enemigo, Cosmètica de l'enemic, Inimiga Perfeita, Kara Sohbet, Kosmetik des Bösen, Savršen neprijatelj, Um Inimigo Perfeito, Wróg doskonały, Идеальный враг, ロスト・ボディ ～消失～, 完美的敵人

Рейтинг фильма

5.5
Оцените 10 голосов
5.5 IMDb
Обновлено 5 октября 2023

Отзывы о фильме

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