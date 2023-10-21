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Плохой роман: История Вики Уайт
6.7
Плохой роман: История Вики Уайт
, 2023
Bad Romance: The Vicky White Story
США / криминал / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Места съёмок
6.7
В ролях
Венди МакЛендон-Кови
Vicky White
Россиф Сазерленд
Casey White
Джон Б. Лоу
Marina Stephenson Kerr
Susan Davis
Брэдли Савацки
Senior Task Force Member
Аарон Хьюз
Gus Foster
Джоанн Родригес
Charlene
Крис Сигурдсон
Sheriff Don Nicholson
Стивен МакИнтайр
Tommy White
Keishon Joseph
Tim Walters
Стефани Сай
Marshall Laura Chen
Режиссер
Стэнли М. Брукс
Сценарист
Richard Blaney
,
Gregory Small
Композитор
Kevon Cronin
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 27 минут
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
21 октября 2023
Премьера в мире
21 октября 2023
Производство
Julijette
Другие названия
Bad Romance: The Vicky White Story, Порочный роман: История Вики Уайт
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Рейтинг фильма
6.7
Оцените
14
голосов
6
IMDb
Обновлено 29 апреля 2025
Отзывы о фильме
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