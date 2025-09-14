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Постер фильма В поисках гармонии
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В поисках гармонии

, 2023
Россия / документальный, музыка / 18+
Постер фильма В поисках гармонии

О фильме

Из чего рождается музыка? И кто ее создает? Герои фильма — четыре современных композитора. У каждого — свой неповторимый художественный мир. Но смогут ли молодые музыканты обрести гармонию в творчестве и в жизни? Московская государственная консерватория им. П.И.Чайковского представляет музыкально-документальный фильм «В поисках гармонии». Его продюсерами выступили ректор консерватории Александр Соколов и профессор Марина Карасева, сценаристом и режиссером и сценаристом — Сергей Уваров. В картине звучат сочинения четырех известных российских композиторов поколения миллениалов — Александра Хубеева, Николая Попова, Ярослава Судзиловского и Дениса Писаревского, в том числе созданные специально для этого проекта.

В ролях

Nikolay Popov
Self
Alexander Khubeyev
Self
Yaroslav Sudzilovsky
Self
Denis Pisarevsky
Self
Abbot Photius
Voice
Режиссер Сергей Уваров
Сценарист Сергей Уваров
Композитор Alexander Khubeyev, Denis Pisarevsky, Nikolay Popov, Yaroslav Sudzilovsky
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2023
Производство Moscow State P. I. Tchaikovsky
Другие названия
V poiskakh garmonii, Seeking Harmony, В поисках гармонии

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 14 сентября 2025

Отзывы о фильме

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