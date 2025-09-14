В поисках гармонии, 2023

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Из чего рождается музыка? И кто ее создает? Герои фильма — четыре современных композитора. У каждого — свой неповторимый художественный мир. Но смогут ли молодые музыканты обрести гармонию в творчестве и в жизни? Московская государственная консерватория им. П.И.Чайковского представляет музыкально-документальный фильм «В поисках гармонии». Его продюсерами выступили ректор консерватории Александр Соколов и профессор Марина Карасева, сценаристом и режиссером и сценаристом — Сергей Уваров. В картине звучат сочинения четырех известных российских композиторов поколения миллениалов — Александра Хубеева, Николая Попова, Ярослава Судзиловского и Дениса Писаревского, в том числе созданные специально для этого проекта.