Киноафиша
Фильмы
В поисках гармонии
В поисках гармонии, 2023: актеры и роли
В поисках гармонии, 2023: актеры и роли
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Режиссер
Сергей Уваров
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Всеведущий читатель
Отзывы
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Токсичный мститель
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Колбаса
Отзывы
2025, Россия, комедия
Хайди. Моя хитрая рысь
Отзывы
2024, Германия, анимация
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Астрал. Поместье ужаса
Отзывы
2024, Мексика, ужасы
В башне с 7 лет, свадьба в 23: выяснили, сколько лет Фионе и Шреку в каждой части франшизы
Почему Жеглов отказался взять водителя Есина, хотя позже действовал куда жестче: странная нестыковка в «Месте встречи изменить нельзя»
Мрачные, сильные, атмосферные: BadComedian выбрал 3 сериала для тех, кого «Аутсорс» зацепил по-настоящему
Срочно ищем их на стриминге: (пока что) лучшие зарубежные фильмы этого года, которые имеют все шансы попасть на «Оскар»
Проходной детектив с НТВ иностранцы оценили выше «Бригады» — а «Невскому» и «Первому отделу» такие баллы даже не снились
Вы даже не поняли самую безумную часть «Довода»: объясняем, кем на самом деле был Нил, герой Паттинсона
Капитан Америка станет злодеем, а арка Дума вышибет из зрителей слезы: важные спойлеры сюжета «Мстители: Судный день»
Красный — хит сезона: попробуйте вспомнить 5 культовых фильмов СССР по алым нарядам их героинь (тест)
Настоящих актеров узнают многие, а хвостатых? Вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с животными (тест)
Вычеркнул Скорсезе, не дал шанса Тарантино: в личном топе Джеки Чана только один боевик — и в нем он снимался сам
Бюджет в 2 раза меньше, чем у «Форсаж 10», а рейтинг — выше: для Питта «F-1» самый успешный в карьере — сколько потратили на съемки
