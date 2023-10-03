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Постер фильма Без начинки
6.1
Без начинки - Трейлер
Киноафиша Фильмы Без начинки
6.1

Без начинки

, 2023
Unstuffed
США / документальный / 18+
Трейлеры
Постер фильма Без начинки
6.1
Без начинки - Трейлер
Без начинки  Трейлер

В ролях

Пит Холмс
Self
Джерри Мэзерс
The Usher
Майк Тайсон
Майк Тайсон
Марио Лопез
Марио Лопез
Джон Ловиц
Narrated by a Talking Teddy Bear
Frankie McNellis
Actor, The Honey Girls
Frankie McNellis
Actor, The Honey Girls
Мадисин Шипман
Self - Actor, Game Shakers, The Peanuts Movie
Anna Shay
Philanthropist, Star of Bling Empire
Anna Shay
Philanthropist, Star of Bling Empire
Maxine Clark
Self - Chief Executive Bear
Emily Fuhrman
Self - Director of Foundation & Cause Marketing 2012 - 2022, Build-A-Bear
Режиссер Taylor Morden
Сценарист Taylor Morden
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 3 октября 2023
Премьера в мире 3 октября 2023
Производство Foundation Media Partners
Другие названия
Unstuffed

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 13 голосов
5.8 IMDb
Обновлено 24 февраля 2026

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Без начинки - Трейлер
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