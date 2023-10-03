Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Квесты
6.1
Киноафиша
Фильмы
Без начинки
6.1
Без начинки
, 2023
Unstuffed
США / документальный / 18+
Трейлеры
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
6.1
Без начинки
Трейлер
Трейлер
В ролях
Пит Холмс
Self
Джерри Мэзерс
The Usher
Майк Тайсон
Марио Лопез
Джон Ловиц
Narrated by a Talking Teddy Bear
Frankie McNellis
Actor, The Honey Girls
Frankie McNellis
Actor, The Honey Girls
Мадисин Шипман
Self - Actor, Game Shakers, The Peanuts Movie
Anna Shay
Philanthropist, Star of Bling Empire
Anna Shay
Philanthropist, Star of Bling Empire
Maxine Clark
Self - Chief Executive Bear
Emily Fuhrman
Self - Director of Foundation & Cause Marketing 2012 - 2022, Build-A-Bear
Режиссер
Taylor Morden
Сценарист
Taylor Morden
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 21 минута
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
3 октября 2023
Премьера в мире
3 октября 2023
Производство
Foundation Media Partners
Другие названия
Unstuffed
Еще
Рейтинг фильма
6.1
Оцените
13
голосов
5.8
IMDb
Обновлено 24 февраля 2026
Трейлеры фильма
Все трейлеры
Без начинки
Трейлер
0
0
Все трейлеры
Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-паук: Новый день
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Лунтик. Обратная сторона луны
Отзывы
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Мятеж
Отзывы
2026, США, боевик, триллер, криминал
Последний богатырь. Колобок
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Отзывы
2026, Россия, фантастика, приключения
Моана
Отзывы
2026, США, приключения, комедия, семейный
Алмаз «Сердце Персии»
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный, приключения, криминал
Жертва обстоятельств
Отзывы
2026, США, приключения, комедия, боевик
Кошмар на улице Корал-Гроув
Отзывы
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Мошенники
Отзывы
2026, Казахстан, драма
В сентябре тащу на дачу бутылку 9%-ного уксуса: пара минут – и весной говорю себе спасибо за смекалку
Новогодних каникул не будет? Минтруд утвердил график выходных на 2027 год — январь на повестке дня у россиян
Засыпаю солью гвоздику – и проблем не знаю: крутой лайфхак решит сразу 2 проблемы в доме
«Осень, осень, ну давай у теста спpосим»: вспомните 5 фильмов СССР по эмодзи
В сентябре от экрана можно не отлипать: сразу 5 громких премьер покажут на Wink – №2 ждут 20000+ зрителей
Комедий в СССР сняли много, но угадать в тесте нужно лишь одну: присмотритесь к иностранной афише
«Ликвидацию» знают все, а вы попробуйте угадать другие фильмы с Машковым: сложный тест из 6 цитат
«Отличная идея, ужасное исполнение»: sci-fi по Мартину получил жалкие 5.8 на IMDb – лучше пересмотреть «Игру престолов»
Мир летит к чертям не только в «Атаке титанов»: 3 аниме 2025-го про апокалипсис – №1 оценили на 8 баллов
«Мне понравилась каждая минута»: 3 легких детектива продлят ощущение лета – №3 похож на «Белый лотос»
«Должен бы привал тут быть», а будет тест: вспомните военный фильм СССР по первой реплике
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить