Мудрость сокрытая в травме, 2021

У каждого пятого американца ежегодно диагностируется психическое заболевание. Самоубийство является второй наиболее распространенной причиной смерти молодежи в возрасте 15-24 лет в США, от которой ежегодно умирают более 48 300 человек в США и 800 000 человек во всем мире. От передозировки наркотиков в США ежегодно умирает 81 000 человек. Эпидемия аутоиммунного заболевания затронула 24 миллиона человек только в США. Что происходит? По словам доктора Габора Мате, взаимосвязанные эпидемии тревоги, хронических заболеваний и злоупотребления психоактивными веществами являются нормальным явлением, но не то, что вы думаете.