Непосредственно Каха. Фильм о фильме, 2020

Документальный фильм о том, как создавали самую смешную комедию 2020 года. В 2012 году вышел первый сезон интернет-сериала «Непосредственно Каха», который моментально обрел популярность. Имея миллионы просмотров в сети, блогеры Артем Карокозян и АртемКалайджян не знали, что делать дальше. И тут им в голову пришла идея полнометражного фильма. После знакомства с продюсером Алексеем Троцюком и режиссером Виктором Шамировым ребята поняли, что успех комедии гарантирован. Но все оказалось не так просто. Как появилась идея интернет-сериала и с какими трудностями столкнулись создатели на съемках полного метра? Ответы на эти вопросы ищите в документалке «Непосредственно Каха.