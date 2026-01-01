Оповещения от Киноафиши
Костюмер
Награды и номинации фильма Костюмер
Награды и номинации фильма Костюмер 1983
Оскар 1984
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Золотой глобус 1984
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Лучший сценарий
Номинант
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1985
Лучший фильм
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Best Make Up Artist
Номинант
Best Direction
Номинант
Берлинале 1984
Лучший актер
Победитель
C.I.D.A.L.C. Премия
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
