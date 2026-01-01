Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Костюмер

Награды и номинации фильма Костюмер 1983

Оскар 1984 Оскар 1984
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
Золотой глобус 1984 Золотой глобус 1984
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Лучший сценарий
Номинант
 Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
 Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
 Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1985 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1985
Лучший фильм
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучшая женская роль второго плана
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Best Make Up Artist
Номинант
 Best Direction
Номинант
Берлинале 1984 Берлинале 1984
Лучший актер
Победитель
C.I.D.A.L.C. Премия
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
