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Зальцбург: Триптих, 2023

2023 / Австрия
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О фильме

Кристоф Лой объединяет три одноактные оперы Пуччини в судьбоносное пространство, сопровождающее зрителя на пути от дантовского ада к трансцендентным вершинам райской красоты. Премьера «Триптиха» состоялась 14 декабря 1918 года в Нью-Йорке, когда в Европе ещё бушевала Первая мировая война. На первый взгляд, три одноактные оперы «Джанни Скикки», «Плащ» и «Сестра Анжелика» никак не связаны друг с другом. Их общей темой является только случайность человеческой судьбы, которая лишь изредка способна предложить счастливый финал «жизненного приключения» – сложная концепция, не каждому режиссёру под силу; к счастью, Кристоф Лой – как раз из тех немногих. Главную женскую партию во всех трёх операх исполняет одна и та же певица, литовская сопрано Асмик Григорян – незаурядный и редкий подвиг; это также объединяет все три оперы. «Григорян… замечательная, энергичная певица. Грациозная хрупкая в роли Лауретты, страстно жаждущая любви и терзающаяся виной Жоржетта и отчаявшаяся, однако несломленная Анжелика» (Frankfurter Allgemeine Zeitung). Игривость и легкомысленность «Джанни Скикки» регулярно вызывают взрывы смеха – однако этот смех скорее напоминает хохот демонов в аду. Мы находимся во Флоренции, в доме только что скончавшегося Буозо Донати. Как только обнаруживается завещание, выясняется, что вся родня покойного – сборище испорченных аристократов – лишена наследства. Поразмыслив, они с неохотой решают прибегнуть к помощи нелюбимого ими чужака Джанни Скикки, плута и хитреца. Скикки приступает к работе и безжалостно оборачивает ситуацию на пользу себе. Он мечется по дантовскому «Аду», словно зловещий полтергейст. Джанни Скикки разрушает систему, нарушает все табу и не питает ни малейшего уважения ни к жизни, ни к смерти. Он ещё раз отнимает наследство у алчных родственников, и всё это – в духе чёрной комедии. Дочь Скикки, Лауретта – юная девушка, не имеющая отношения к творящемуся вокруг неё беззаконию. Она и её возлюбленный Ринуччо олицетворяют наступление нового времени, которое, быть может, будет лучше. В опере «Плащ» мы перемещаемся в чистилище на земле – на зловонные берега Сены. Пуччини помещает действие в современный ему Париж, реалистичное пространство в духе Сименона, населённое грузчиками, пьяницами и проститутками. В атмосфере мрачной безнадёжности возникает любовный треугольник между Жоржеттой, её мужем, владельцем баржи Микеле, и молодым грузчиком Луиджи. Жоржетта – женщина с прошлым: это мать, потерявшая ребёнка, и её брак находится на грани распада. Она заводит роман с Луиджи, чтобы ненадолго вырваться из опостылевшей повседневной жизни, но разрывается между желанием сохранить брак и начать жизнь заново. Ревнивый муж убивает её любовника, и мечтам о счастье приходит конец. «Плащ» олицетворяет безысходность и мрак человеческого существования. В «Сестре Анжелике» перспектива сужается до трагической судьбы одного человека – молодой монахини Анжелики. Сосланная в монастырь за порочащее женщину поведение, она влачит безрадостное существование, живя ожиданием вестей о судьбе своего сына, которого не видела с рождения. Узнав, что ребёнок умер, она решает покончить с собой. Кульминация оперы представляет собой пространный двадцатиминутный монолог, в котором Анжелика прорабатывает свои сомнения как верующей католички и избавляется от чувства вины и раскаяния. Искупительный финал кладёт конец её мучениям. Этим сияющим финалом Пуччини открывает для неё дорогу к райскому блаженству.

Продолжительность 3 часа 15 минут
Год выпуска 2023
Возраст 18+
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«Зальцбург: Триптих» в кинотеатрах

вс 22 ср 25 пн 30
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