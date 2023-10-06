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Ballelina

Балерина, 2023

2023 / Южная Корея
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О фильме

Девушка мстит за смерть подруги.

Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 6 октября 2023
Премьера в мире 6 октября 2023
Возраст 18+
Режиссер
Ли Чхун-хён
В ролях
Чон Джон-со
Чон Джон-со
Ким Джи-хун
Пак Ю-рим
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Балерина 3 постера
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