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Балерина
Ballelina
Балерина, 2023
2023 / Южная Корея
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Жанр:
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о выходе в прокат
О фильме
Девушка мстит за смерть подруги.
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Продолжительность
1 час 32 минуты
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
6 октября 2023
Премьера в мире
6 октября 2023
Возраст
18+
Режиссер
Ли Чхун-хён
В ролях
Чон Джон-со
Ким Джи-хун
Пак Ю-рим
Все актеры и съемочная группа
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