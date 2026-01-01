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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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О персоне
Ли Чхун-хён
Lee Choong-hyeon
Киноафиша
Персоны
Ли Чхун-хён
Ли Чхун-хён
Lee Choong-hyeon
Дата рождения
1 января 1990
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Козерог
Популярные фильмы
7.0
Звонок
(2020)
6.4
Балерина
(2023)
Фильмография Ли Чхун-хён
6.4
Балерина
Ballelina
боевик, триллер
2023, Южная Корея
Смотреть трейлер
7
Звонок
Kol
триллер, мистика
2020, Южная Корея
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