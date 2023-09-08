Джулия Гарнер и Джессика Хенвик работают в зловещем баре в трейлере триллера «Отель «Ройал»
Фильм о путешественницах, попавших в смертельно опасную ловушку.
Кинокомпания Neon представила трейлер триллера «Отель «Ройал» о том, как две оказавшиеся на мели девушки соглашаются поработать в удаленном австралийском баре. Главные роли в картине сыграли Джулия Гарнер, Джессика Хенвик и Хьюго Уивинг.
В центре сюжета — подруги-американки Ханна (Гарнер) и Лив (Хенвик). Они отправляются в путешествие по Австралии, однако у девушек заканчиваются деньги. Тогда искательница приключений Лив убеждает свою более скромную компаньонку устроиться на подработку в бар «Отель «Ройал». Заведение расположено в глухом шахтерском городке, поэтому контингент там соответствующий. Владелец кабака Билли (Уивинг) и еще несколько постоянных посетителей без колебаний знакомят героинь с местной культурой употребления алкоголя, но однажды поведение мужчин переходит черту, и девушки полностью теряют контроль над ситуацией — они оказываются в очень опасных обстоятельствах.
Режиссером выступила постановщица драмы «Ассистентка» Китти Грин. Сценарий она разработала вместе с Оскаром Реддингом («Земля Ван-Димена»). В остальной актерский состав вошли Джеймс Фрешвилл, Тоби Уоллес, Дэниэл Хеншэлл, Бри Десборо, Ник Слэйтер, Алекс Мэлоун и Урсула Йович.
Мировая премьера фильма состоялась в рамках Международного кинофестиваля в Теллуриде, а вчера ленту показали на смотре в Торонто. Критический рейтинг одобрения на Rotten Tomatoes сейчас составляет 100% при 10 обзорах. В широкий прокат картина выйдет 6 октября.