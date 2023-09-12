Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Я делаю шаг"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Марисоль
Marisol
Марисоль, 2023
2023 / США
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Жанр:
Пойду
0
Не пойду
0
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
12 сентября 2023
Премьера в мире
12 сентября 2023
Возраст
18+
Режиссер
Кевин Абрамс
В ролях
Дэвид Мальдонадо
Esmeralda Camargo
Лиана Мендоса
Max Pelayo
Mia Dedear
Все актеры и съемочная группа
2 постера
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
Кадры из фильма
Все кадры
Все кадры
В прокате
Премьеры
Онлайн
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Рецензия
Отзывы
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Два, три, демон, приди!
Рецензия
Отзывы
2023, Австралия, ужасы, триллер
Мой Хатико
Отзывы
2023, Китай, мелодрама
Элементарно
Отзывы
2023, США, приключения, анимация, комедия
Индиана Джонс и колесо судьбы
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, приключения
Чижик-Пыжик возвращается
Отзывы
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Отзывы
2023, США, триллер
Девочка Нина и похитители пианино
Отзывы
2023, Россия, детский, семейный, фантастика
Related video
Сложно не влюбиться: внук Льва Яшина вырос невероятным красавцем
Самая красивая разведчица СССР: обомлеете, увидев, как она изменилась после разоблачения
«Слезы на глазах»: сын Королевой поет даже лучше Николаева (видео)
Правда об интимных сценах в кино повергнет в шок: потеют в кадре натурально
Настоящие джентльмены: у мужчин с этими именами самые лучшие манеры
Фроловцева не скрыла, как на самом деле умирал Клюев: знали и молчали все Воронины
Игоря Крутого больше нет: в шоу «Ты супер!» произошли кардинальные перемены
Бабушка с внучкой: не верится, что Верочка из «Служебного романа» ровесница этой известной актрисы
Белье мокрое, куча алкашей: Соседов раскрыл неудобную правду о советских поездах
Этого певца считали лучшим в СССР: до сих пор никто не переплюнул
Вы не поверите глазам, увидев внучку гениального Юрия Никулина: гены сделали свое дело
Тест: выберите фото, а мы назовем самую странную черту вашей личности
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить