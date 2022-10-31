Размеренная и спокойная жизнь пожилого пекаря прерывается с возвращением взрослого сына и появлением внучки, о существовании которой он даже не подозревал. Блудный сын оказывается замешан в сомнительной криминальной авантюре, и теперь его дочери угрожает смертельная опасность. Встать на пути наемных убийц может лишь скромный владелец пекарни, на первый взгляд кажущийся безобидным. На самом деле он сделан из совсем другого теста…
|28 июля 2023
|Кыргызстан
|27 июля 2023
|Пуэрто-Рико
|R
|28 июля 2023
|США
|R
|28 июля 2023
|Узбекистан