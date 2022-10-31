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Постер фильма Пекарь
5.9
Пекарь - Трейлер
Киноафиша Фильмы Пекарь
5.9

Пекарь

, 2022
The Baker
Канада / боевик, криминал, драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Пекарь
5.9
Пекарь - Трейлер
Пекарь  Трейлер

О фильме

Размеренная и спокойная жизнь пожилого пекаря прерывается с возвращением взрослого сына и появлением внучки, о существовании которой он даже не подозревал. Блудный сын оказывается замешан в сомнительной криминальной авантюре, и теперь его дочери угрожает смертельная опасность. Встать на пути наемных убийц может лишь скромный владелец пекарни, на первый взгляд кажущийся безобидным. На самом деле он сделан из совсем другого теста…

В ролях

Рон Перлман
Рон Перлман
Pappi
Элиас Котеас
Элиас Котеас
Vic
Харви Кейтель
Харви Кейтель
Merchant
Джоэль Мур
Джоэль Мур
Peter
Эмма Хо
Delphi
Варун Саранга
Варун Саранга
Mani
Vincent Bouillon
Assailant
Ronnie James Hughes
Sirko
Саманта Бэнтон
Det. Petra Weintrager
Ben Milord
Beans
Dax Ravina
Milky
Yann Brouet
Misha
Режиссер Джонатан Собол
Сценарист Paolo Mancini, Thomas Michael
Композитор Igor Correia, Mark Domitric, Jeff Milutinovic, Tom Westin
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 14 сентября 2023
Премьера в мире 31 октября 2022
Дата выхода
28 июля 2023 Кыргызстан
27 июля 2023 Пуэрто-Рико R
28 июля 2023 США R
28 июля 2023 Узбекистан

Где посмотреть фильм

ИВИ
Производство Darius Films, Destination Films, Productivity Media
Другие названия
The Baker, Fırıncı, Il fornaio, Kenyértörés, O Padeiro, Piekarz, Пекар, Пекарь, ザ・ベーカー：男の逆襲, 絕命麵包師, 面包师, בית המאפה של פאפי, نانوا

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 12 голосов
5.9 IMDb
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Обновлено 12 августа 2026

Трейлеры фильма

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Пекарь - Трейлер
Пекарь Трейлер
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Отзывы о фильме

Weteran Mc 25 июня 2024, 00:47
Канадский криминальный боевик "Пекарь" - фильм не высшей категории. Сюжет повествует о дедушке-пекаре, который, прихватив немую внучку,… Читать дальше…
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