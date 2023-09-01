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Рон Перлман оказывается в эпицентре криминальных разборок в трейлере боевика «Пекарь»

1 сентября 2023 12:47
Рон Перлман оказывается в эпицентре криминальных разборок в трейлере боевика «Пекарь»

Фильм о брутальном мужчине с темным прошлым, вставшем на защиту своей семьи, выйдет в прокат через две недели.

Кинокомпания «Вольга» представила дублированный трейлер американского экшен-триллера «Пекарь».

В центре сюжета — таинственный пекарь Паппи (Рон Перлман), скрывающий свое зловещее прошлое. Он предпочитает вести размеренную и спокойную жизнь, но однажды к нему в гости наведывается его блудный сын Питер (Джоэль Мур) и внучка Дельфи (Эмма Хо), о существовании которой герой даже не подозревал. Питер рассказывает отцу о том, что влез в некую рискованную криминальную авантюру, и просит его присмотреть за внучкой до окончания дела. Стиснув зубы, пекарь соглашается на время взять девочку под крыло.

Вскоре сын Паппи переходит дорогу могущественному гангстеру (Харви Кейтель). Бандит намерен возместить нанесенный ему ущерб любыми средствами, а потому Дельфи оказывается в смертельной опасности. Паппи решает во что бы то ни стало защитить девочку, вернувшись на путь крови и насилия, который он надеялся оставить в прошлом.

Режиссером фильма выступает Джонатан Собол, наиболее известный по криминальным лентам «Падре» и «Черные метки».

«Пекарь» выйдет в официальный российский прокат через две недели, 14 сентября.

Фото: Darius Films
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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