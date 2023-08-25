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Партнер, 2023

2023 / Индия
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Год выпуска 2023
Премьера в мире 25 августа 2023
Возраст 18+
Режиссер
Манодж Дамодхаран
В ролях
Йоги Бабу
Хансика Мотвани
Палак Лалвани
Джон Виджай
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Партнер 1 постер
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