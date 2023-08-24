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Девушка мечты 2
Dream Girl 2
Девушка мечты 2, 2023
2023 / Индия
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Жанр:
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о выходе в прокат
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Продолжительность
2 часа 2 минуты
Год выпуска
2023
Премьера в мире
24 августа 2023
Возраст
18+
Режиссер
Радж Шаандиляа
В ролях
Пареш Раваль
Анания Пандей
Аюшманн Кхурана
Маной Джоши
Виджай Рааз
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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