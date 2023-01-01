Персидская версия, 2023

В центре сюжета — американка иранского происхождения Лейла, пытающаяся найти тонкий баланс между своим национальным наследием и нынешней культурной средой. Однажды семья девушки приезжает из Ирана в Нью-Йорк, чтобы провести ее отцу операцию на сердце. Героиня отчаянно пытается развести свою «настоящую» и семейную жизни, но вскоре два этих мира неизбежно сталкиваются. Когда секреты Лейлы выходят на свет, она неожиданно обнаруживает, что отличается от своей матери Ширин совсем не так сильно, как думала.