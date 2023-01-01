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The Persian Version

Персидская версия, 2023

2023 / США
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О фильме

В центре сюжета — американка иранского происхождения Лейла, пытающаяся найти тонкий баланс между своим национальным наследием и нынешней культурной средой. Однажды семья девушки приезжает из Ирана в Нью-Йорк, чтобы провести ее отцу операцию на сердце. Героиня отчаянно пытается развести свою «настоящую» и семейную жизни, но вскоре два этих мира неизбежно сталкиваются. Когда секреты Лейлы выходят на свет, она неожиданно обнаруживает, что отличается от своей матери Ширин совсем не так сильно, как думала.

Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2023
Возраст 18+
Режиссер
Мэриам Кешаварц
В ролях
Биджан Данешманд
Белла Варда
Arty Froushan
Лэйла Мохаммади
Нюша Нур
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Персидская версия 1 постер
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